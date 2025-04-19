Normal doğum tartışması | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınları rencide edecek hiçbir durum yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Birçok ülkenin gelip incelediği modern bir sağlık alt yapısını ülkemize kazandırdık. Geride bıraktığımız 23 yılda sağlık hizmetlerinde bir devrim yaşandı. Ülkemiz genelinde 391 yeni hastane inşa ederek toplam hastane sayımızı bin 547'e çıkardık." dedi.



İBB'ye yönelik operasyona ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği tek tek deşifre oluyor. Normalde haya duygusu olan birinin insan içine çıkmaması lazım." diye konuştu.

Normal doğum tartışmalarına ilişkin Erdoğan, "Bir futbol kulübü bir farkındalık kampanyasına destek için bir pankart ile çıktı. Pankartta hakaret eleştiri yoktu. Kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Sadece çok önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Ülkemizin kanayan yarası haline gelen soruna katkı sağlama amacı vardı. Kulübümüz doğru bir adım attı. Malum odaklar harekete geçti ve futbol kulübümüzü linç etti ve eleştiri oklarını bize yönelttiler." dedi.