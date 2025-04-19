Normal doğum tartışması | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınları rencide edecek hiçbir durum yok"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık alanında büyük bir dönüşüme imza attıklarını vurgulayarak, son 23 yılda sağlık hizmetlerinde bir devrim yaşandığını belirtti. Normal doğum tartışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınları rencide edecek hiçbir durum yok." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Birçok ülkenin gelip incelediği modern bir sağlık alt yapısını ülkemize kazandırdık. Geride bıraktığımız 23 yılda sağlık hizmetlerinde bir devrim yaşandı. Ülkemiz genelinde 391 yeni hastane inşa ederek toplam hastane sayımızı bin 547'e çıkardık." dedi.
İBB'ye yönelik operasyona ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği tek tek deşifre oluyor. Normalde haya duygusu olan birinin insan içine çıkmaması lazım." diye konuştu.
Normal doğum tartışmalarına ilişkin Erdoğan, "Bir futbol kulübü bir farkındalık kampanyasına destek için bir pankart ile çıktı. Pankartta hakaret eleştiri yoktu. Kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Sadece çok önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Ülkemizin kanayan yarası haline gelen soruna katkı sağlama amacı vardı. Kulübümüz doğru bir adım attı. Malum odaklar harekete geçti ve futbol kulübümüzü linç etti ve eleştiri oklarını bize yönelttiler." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Bu yıl 16 farklı branşta hizmet veren 100 sağlıklı hayat merkezini daha açacağız. Sağlıklı hayat akademisini 81 ilimizde başlattık. 2002'de İstanbul'daki kamu hastanelerin yatak 19 bin 715'ti. Bu yatakların büyük kısmı niteliksiz ve yetersizdi. Bu sayıtı 30 bin 726'ya yükselttik. Özel ve üniversite hastaneleri dahil toplam yatak sayısını 45 bin 481'e çıkardık. Planlama aşamasındaki 16 bin yatak kapasiteli 23 sağlık tesisini de yakın zamanda İstanbul'a kazandıracağız. 217 sağlık ocağında hizmet veren hekim sayısı 762 idi 2002'de. Bugün bin 147 aile sağlığı merkezinde 4 bin 264 aile hekimimiz var.
İBB'YE YÖNELİK OPERASYON
İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği tek tek deşifre oluyor. Normalde haya duygusu olan birinin insan içine çıkmaması lazım. Ama bakıyorsunuz ana muhalefet genel başkanı sağa sola ahlak dersi veriyor. Yolsuzlukların peşine düşen yargı mensuplarına hakaret edip bakanlarımıza dil uzatıyor. Meyhane ağzı ile konuşmak siyaset yapmak değildir. İşittiklerimiz karşısında onun adına biz utanıyoruz.
"KADINLARI RENCİDE EDİCİ HİÇBİR DURUM YOKTUR"
Bir futbol kulübü bir farkındalık kampanyasına destek için bir pankart ile çıktı. Pankartta hakaret eleştiri yoktu. Kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Sadece çok önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Ülkemizin kanayan yarası haline gelen soruna katkı sağlama amacı vardı. Kulübümüz doğru bir adım attı. Malum odaklar harekete geçti ve futbol kulübümüzü linç etti ve eleştiri oklarını bize yönelttiler. Çirkin ifadelerle ortalığı velveleye verenlere şunu soruyorum: Bakanlığımızın normal doğumu özendirmesi niçin sizi bu kadar rahatsız ediyor.
Veriler ortada, nüfus artış hızımızın doğurganlık hızımız ortada. Bizleri bekleyen tehditler ortada. Siz rahatsız oluyorsunuz diye tedbir almayalım mı. Doğurganlık oranının alarm verdiği bu dönemde bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yoktur. Bu bir var oluş tehdididir. Sapkın akımlarla milletimizin zehirlenmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konudaki tavizsiz duruşumuza devam edeceğiz."
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