Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahadaki gücümüzü masada da kabul ettiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Ticaret diplomasimizin kamu tarafını Ticaret Bakanlığı yürütürken, özel sektörü temsil etme görevini DEİK üstleniyor. DEİK, 6 bin üyesiyle Türk özel sektörünün dış ekonomik münasebetlerini başarıyla ifa ediyor. Her fırsatta vurguladığımız üzere Afrika'dan Asya'ya, Güney Amerika'dan, Kuzey Amerika'ya yayılan iş konseyleriyle DEİK, ülkemiz özel sektörünün dünyaya açılan kapısıdır. DEİK'in küresel ölçekteki başarılarıyla kıvanç duyduk.

“İHMAL EDİLMİŞ COĞRAFYALARLA YENİ AÇILIMLARA İMZA ATTIK”

- Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce ihmal edilmiş coğrafyalarla ilişkilerimizde yeni açılımlara imza attık. Vizeleri kaldırarak, diplomatik misyonlarımızın sayısını artırarak başta yakın çevremiz olmak üzere dünyanın birçok bölgesiyle ticari, beşeri, kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik. Sadece 2025 yılında şahsen 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim.

“TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK HAMLELERE YENİLERİNİ EKLEMEYE DEVAM ETTİK”

- Tüm ülkelerle işbirliğimizi kazan kazan temelinde geliştirmenin çabasında olduk. Türkiye 'nin önünü açacak, ülkemizin daha büyük atılım yapmasını sağlayacak, Türkiye'yi küresel anlamda daha güçlü aktör haline getirecek hamlelerimize yenilerini eklemeye devam ettik. Gittiğim hemen her yerde DEİK üyelerimizin yatırımlarına tanık oldum.

“BİRLİKTE YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

- El ele verdik, omuz omuza verdik. Gönül birliği yaptık ve Türkiye'yi daha öne hiç tecrübe etmediği seviyelere sizlerle birlikte taşıdık. Yerli üretim mallarımızın kalitesini dört bir yanına ulaştırdığınız için sizleri yürekten tebrik ediyorum. 23 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de DEİK'le birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.

“TÜRKİYE'NİN NEREDEN NEREYE GELDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ”

- Türkiye'nin iktidarlarımız döneminde nereden nereye geldiğini sizler çok çok iyi biliyorsunuz. Darbe girişimlerinden, ekonomimizi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar, bir başka ülkenin başına gelse yere serecek nice badireyi nasıl alnımızın akıyla atlattığımızın sizler şahidisiniz. Türkiye'nin artan başarı grafiğini rakamlar da ortaya koyuyor.

“ENFLASYONDA UMUT ETTİĞİMİZ ORANLARI YAKALAMAYI TEMENNİ EDİYORUZ”

- Dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz. İran savaşının tetiklediği küresel krizin enerji fiyatlarında sebep olduğu şok dalgaların sakinleşmesiyle birlikte enflasyon tarafında inşallah umut ettiğimiz oranları yakalamayı temenni ediyoruz. Burada şu gerçeğin altını önemle çizmek istiyorum; küresel ekonominin içinden geçtiği belirsizlik ikliminde ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde 2002'den itibaren ağır bedeller ödeyerek sağladığımız istikrar ortamıdır.

"SAHADAKİ GÜCÜMÜZÜ MASADA DA KABUL ETTİRİYORUZ"

- Ülkemizi çatışmalardan uzak tutarken, barış çabalarında aktif görev alıyor; kimseden çekinmeden adaleti savunuyoruz. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor. Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini artırmaktadır.

“TOZ BULUTU DAĞILDIĞINDA KAZANAN TÜRKİYE OLACAK”

- Kalıcı başarı palyatif çözümlerle değil güçlü ticari ilişkilerle gelir. DEİK başta olmak üzere iş dünyamızın yeni pazarlara açılmalarına önem veriyoruz. Sizden gelecek her türlü öneriye de açığız. Şunu bir defa herkesin bilmesini isterim; gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacak. Krizleri değil fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz. İstanbul Finans Merkezi'ni küresel yatırımın, finansal hizmetlerin bölgesel üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Burada sunulan finansal hizmetlerden elde edilen kazançları 20 yıl boyunca vergiden muaf tutuyoruz. Uluslararası ticaret yapan şirketler için de çok güçlü teşvikler getiriyoruz. Mesajımız çok açık; 'operasyonlarını Türkiye'den yönet, avantajlardan yararlan.'

“TÜRKİYE'NİN BÜYÜME HİKAYESİNİN BİR PARÇASI OLUN"

- Dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da yeni bir çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, yerleşin, sizler de yeni Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun. Türkiye'yi sadece yatırım yapılan değil, inşallah yatırımın yönetildiği, sermayenin buluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız. DEİK'le el ele vererek Türkiye'yi çok daha güçlü bir konuma taşıyacağımıza inanıyorum.