Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salarha Tüneli, Rize'nin 70 yıllık hayalidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.



Doğu Karadeniz'in giderek gelişen ticareti, turizmi, sanayisiyle üniversitenin artan cazibesinin bölgedeki trafiği yoğunlaştırdığını belirten Erdoğan, Ovit Tüneli'nin ardından dün hizmete açılan İyidere-İkizdere yolu ile Hurmalık tünellerinin bölgenin hem Kafkasya'ya hem güneye olan trafiğini daha da artıracağını söyledi.



''VADİ İLE KIYIYI BİRLEŞTİREN BU TÜNEL RİZE'NİN 70 YILLIK HAYALİDİR''



İyidere lojistik limanı ve deniz üzerinde inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'nın açılmasıyla bölgedeki insan ve yük trafiğinin çok daha fazlalaşacağını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Salarha Tüneli'yle işte bu trafiğin önemli bir bölümünü şehir içinden çıkarıp çevre yolu üzerinden doğrudan arka tarafa veriyoruz. Vadi ile kıyıyı birleştiren bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Tünel sayesinde önceden 14 kilometreyi bulan ve neredeyse yarım saat süren dağın ardı ile önü arasındaki ulaşım artık 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir. Artık hemşehrilerimiz bu yolda hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik şekilde seyahat edebilecek, transit yolcularımız da vakit ve yakıt kaybetmeden hedeflerine ilerleyebilecektir."

Erdoğan, tünelin şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti. Bugün Rize için büyük öneme sahip bir başka projenin de temel atma törenini yaptıklarını dile getiren Erdoğan, Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'yle bu bölgede 1950'li yıllarda deniz dolgusuyla elde edilen alanların baştan sona yenileneceğini bildirdi.



Ticari alan olarak kullanılan bu bölgenin aradan geçen 70 yılın ardından artık hem yorgun hem de ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiğini belirten Erdoğan, "Projeyle bölgede bulunan 118 dükkanı, 184 ofisi ve 60 konutu yıkarak yerine Rize'mize yakışır yepyeni işyerleri ve ticaret merkezi inşa ediyoruz. Yatırım bedeli 308 milyon lira olan bu proje kapsamında şehrimize 404 ofis, 133 iş yeri, 455 araçlık bir otopark kazandıracağız. Projemiz tamamlandığında, bölge eskiden olduğu gibi Rize'mizin gözde ticaret alanı olmayı sürdürecektir." diye konuştu.



Kentsel dönüşüm projesinin şimdiden şehre ve hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.



"VATANDAŞLARIMIZIN ZARARLARINI KARŞILIYOR, YIKILAN YERLERİ DE SÜRATLE YENİDEN İNŞA EDİYORUZ"



Deprem, sel ve toprak kaymasının, bulunduğu iklim ve coğrafi yapısı sebebiyle adeta ülkenin kaderi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Afetlerin ardından hemen enkaz kaldırma ve hasar tespiti çalışmalarını hızla tamamlıyor, vatandaşlarımızın zararlarını karşılıyor, yıkılan yerleri de süratle yeniden inşa ediyoruz" dedi.



Sel ve toprak kaymasının çok yaşandığı Karadeniz'de yakın zamanda Rize'nin de bu tür afetlerle karşılaştığını aktaran Erdoğan, "Antalya ve Muğla gibi orman yangınlarının, Kastamonu ve Sinop gibi sellerin ciddi tahribata, can ve mal kaybına yol açtığı yerlerde de yaraları sarıyoruz. İnşallah yakında bu bölgelere tekrar gelip çalışmaları yerinde göreceğim" şeklinde konuştu.



Ülkenin 81 vilayetinin her birinin canlarından bir parça olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:



"Açılış ve üniversite programımızı da vesile ederek bu programa Rize'den başladık. Son dönemdeki yaşanan afetleri özellikle de müteakiben Rize'mizin ilçe ve köylerindeki hasar tespit çalışmalarını da tamamlayarak hemen kolları sıvadık. Bu kapsamda 378 afet konut, 10 dükkan ve 4 çay alım evini inşa ediyoruz. Daha önceki projelerle inşa edeceğimiz konut sayısı 548'i bulmaktadır.



Karadeniz'in tamamıyla birlikte Rize'mizin en önemli sorunu olan çarpık yapılaşmanın önünü kesmek için de çok önemli adımlar attık. Deniz dolgu alanlarından başlayarak riskli alanları yıkarak yeniden inşa ediyoruz. Bugün temelini attığımız proje bunlardan sadece biridir. İnşallah devamı gelecek."

Ayrıca turizm sektörü için Rize'nin cazibesini artırmak amacıyla çeşitli yatırımlar yaptıklarını belirten Erdoğan, eski sanayi alanlarını başka alanlara taşıyarak görüntü ve gürültü kirliliğine son vereceklerini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut ve ticari alan inşası için yer bulmanın zor olduğu Rize'de Çaykur Sanayi Hal bölgesindeki 18 hektarlık alanda 1252 konut ve 360 ticari birim inşa edileceğini, yakında ihaleye çıkılacağını da kaydetti.



Tünelin açılmasıyla artık şehrin Salarha tarafına doğru büyüyebileceğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Nitekim Salarha'da inşası süren 465 konut ve 12 dükkanı önümüzdeki bahar aylarında vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Hemşin ve Güneysu'da da konut projelerimiz hızla ilerliyor. TOKİ'nin Türkiye'nin genelinde yürüttüğü konut kampanyalarından Rize'mizin ilçelerine düşen paylarla ilgili çalışmalar da sürüyor. Bu konutların Rize'nin geleneksel mimarisi ve tabiatıyla uyumlu olmasına özellikle önem veriyoruz.



TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar Rize'de 2 bin 797 konut tamamladık. 2 bin 59 konutun yapımına devam ediyoruz. Millet Bahçeleri projemizi Rize'de 3 ayrı alanda uyguluyoruz. Rize merkeze 392 bin metrekarelik, Güneysu'ya 42 bin metrekarelik, İyidere'ye 15 bin metrekarelik millet bahçeleri kazandırıyoruz."



Şehrin en önemli sembollerinden Ayder'de yenileme ve koruma projeleri uygulandığını da anlatan Erdoğan, "Yaylanın 21 bin 614 metrekarelik alanı kesin korunacak hassas bölge olarak tescillendi'' dedi.

Ayder'in atık su, yağmur suyu, elektrik hatları, aydınlatma sistemleri ve tüm yollarının yenilendiğini, bunların önemli kısmının tamamlandığını dile getiren Erdoğan, "Atalarımız, dedelerimiz, babalarımız bize cennet gibi bir Rize bıraktı. Biz de evlatlarımıza, torunlarımıza, sonraki nesillere çok daha güzel, çok daha estetik, çok daha hayat kalitesi yüksek bir Rize bırakmakta kararlıyız. Kardeşlerim, sevgili gençler, çağın ihtiyaçları, insanımızın talepleri ve tabiatın güzellikleri arasındaki dengeyi en hassas şekilde kurarak inşallah bunu başaracağız" diye konuştu.

''BAŞKA RİZE, BAŞKA KARADENİZ, BAŞKA TÜRKİYE YOK''



Küresel iklim değişikliğinin Karadeniz Bölgesi gibi yerlerin önemini daha da artırdığını belirten Erdoğan, "Bunun için hem toprağımıza hem yeşilimize hem suyumuza hem denizimize ve hem de insanımıza sahip çıkacağız. Geçmişte şahit olduğumuz rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların buralarda tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Unutmayınız başka Rize yok, başka Karadeniz yok, başka Türkiye de yok" dedi.