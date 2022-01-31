Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgına rağmen eğitimi sürdüren birkaç devletten biriyiz (15 bin yeni öğretmen atandı)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı.

Burada öğretmenlere seslenen Erdoğan, eğitim-öğretim yılının ikinci dönemininde kesintisiz tamamlanacağına inandığını belirtti. Erdoğan, "Eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç ülkeden biri olduk." sözlerini kullandı.

15 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATANDI

Erdoğan buradaki konuşmasının ardından 15 bin öğretmen atamasının kurası için yapılan atama butonuna bastı. Böylece 15 bin öğretmenin ataması tamamlandı.

Erdoğan'ın buradaki açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Salgın sürecinde bir takım engellemelerle, kısıtlamalarla karışılaştık. Devlet olarak evlatlarımızla okulları arasına kimsenin, hiçbir bariyerin girmesine müsaade etmedik. Eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç ülkeden biri olduk.

Eğitim-öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz.

Son iki yıldır gerçekten özveriyle çalışan öğretmenlerimizi, derslerine dört elle sarılan öğrencilerimizi, Milli Eğitim Bakanlığımız'ın tüm mensuplarını buradan tebrik ediyorum.

Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz.

"BÜTÇELERDE EN YÜKSEK PAYI DAİMA EĞİTİME AYIRDIK"

Hazırladığımız bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırdık. Derslik sayımızı 343 binden 607 bin seviyesine taşıyarak ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattık. Öğretmenlerimize, mesleklerini huzurla yapabilecekleri en geniş imkanları sağlamak için özel bir çaba harcadık.

Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.

Mevcut öğretmenlerin yüzde 73'ü bizim hükümetlerimiz döneminde atıldı. Sadece son iki yılda 77 bin 572 genç öğretmenimizi okullarıyla buluşturduk. Bu gün gerçekleştireceğimiz 15 bin öğretmen atamasıyla toplam 729 bin 487 öğretmenimizi atamış olacağız.



Çocuklarımızın eğtime erişimini kolaylaştırmak için kitapları ücretsiz hale getirdik. Şimdiye kadar 4 milyon adede yakın ders kitabını öğrencilere ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yardımcı kaynak kitapları da Milli Eğitim Bakanlığı basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı.

TBMM'de görüşmeleri süren öğretmenlik meslek kanunu diğer kazanımlar yanında lisansüstü ve doktora yapan öğretmenlerimize ilave teşvikler getiriyor. Şimdiden eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemizin dört bir yanında görev alacak siz değerli öğretmenlerimize başarılar diliyorum"