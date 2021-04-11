Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patates soğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) heyetini kabul etti.

Erdoğan kabulde bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Salgın nedeniyle insanlık olarak sancılı günler geçiriyoruz. emizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Ülkemizin salgınla mücadeledeki örnek başarısız bilhassa yurt dışındaki vatandaşlarımız tarafından takdir ediliyor.

Bugüne kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım gönderdik.

Korona virüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır.

Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olan gören muhterislere aldırmadan, tedbirlere sarılıp, takdire teslim olarak, salgınla mücadelemize devam edeceğiz.

Krizin başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımızın Covid-19 aşısını geliştirmede yakaladıkları başarı, kendilerine destek olunması ve fırsat verilmesi halinde insanımızın neler yapabileceğini açıkça göstermiştir. Bu tür iyi örnekler sadece Avrupalı Türkleri değil aynı zamanda diğer göçmen topluluklara da öz güven ve cesaret aşılamaktadır.

Bugün Avrupa genelinde yaklaşık 6 milyon insanımız var. Bir dönem sadece işçi, emekçi olarak çalışan kardeşlerimiz, hamdolsun artık iş dünyasından ticarete, eğitimden akademiye, sivil toplumdan siyasete geniş bir yelpazede varlık gösteriyorlar. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelerin siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına daha fazla katkıda bulunduklarını görmekten gurur duyuyoruz.

Avrupalı Türkleri hala 1960'ların dar kalıplarına sıkıştırmaya çalışanlar, büyüyen ve güçlenen bir diaspora gerçeğini kabullenmek istemiyor.

Geçtiğimiz yıl geçen yıllara nazaran ırkçı saldırılar 2 kat artmıştır.

Geçen sene Almanya'da 400'ü bizim vatandaşlar olmak üzere 900 ırkçı saldırı gerçekleşmiştir.



Dış politikada başarısızlığa uğrayan, içeride sıkışan, kişisel rekabetlerini bulundukları makamların önüne geçiren siyasetçiler bu kifayetsizliklerini şahsıma ve Müslümanlara saldırarak kamufle etme çabasındadır.

Türkiye'nin rekorlar ve başarılarla dolu son 19 yılına, kadınlarımız ve gençlerimizle birlikte damgamızı vurduk.

1 milyon 250 bin ton patates ve 300 bin ton soğanı Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız.