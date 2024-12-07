Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini bilemedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te yapımı tamamlanan 5113 deprem ve sosyal konutun anahtar ve tapu teslim törenini gerçekleştirdikleri söyledi.

Erdoğan, "6 Şubat depremlerinden sonra 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyen kifayetsizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi en son hak sahibi kardeşimiz de yuvasına kavuşana kadar inşallah durmadan, dinlenmeden çalışacağız." ifadesini kullandı.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'deki sivillere yönelik artan saldırıların bardağı taşıran damla misali son hadiseleri tetiklediği anlaşılıyor" dedi.



Türkiye'nin Suriye'yle 910 km uzunluğunda sınıra sahip olduğu bir ülkedeki gelişmelere gözlerini kapamasının mümkün olmadığını belirten Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar ile ilgili ise, "Tarih, tüm aksi propagandalara rağmen Türkiye'nin bu insanlık sınavını nasıl başarıyla verdiğini yazacaktır." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşanan çatışmalar ile ilgili olarak ise, temennilerinin Suriye'nin barış ortamana kavuşması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir ülkenin çakıl taşında dahi gözümüz yoktur. Temennimiz, komşumuz Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura ve barış ortamına kavuşmasıdır. Hatay'ın esenliğine nasıl önem veriyorsak Hama'nın, Humus'un, Şam'ın, Rakka'nın, Aynularab'ın da güven içinde olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.



"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE İZİN VERMEYECEĞİZ"



Bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz. Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır.



Suriye, tüm etnik, mezhebi ve dini unsurlarıyla Suriyelilerindir. Suriye toprakları savaşa, kana ve gözyaşına doymuştur. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğü, güvenliği vatanlarında huzurla yaşamayı ziyadesiyle hak etmektedir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin kendi ülkelerinin geleceklerine karar vereceğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorumluluk sahibi aktörlerin, uluslararası tüm kuruluşların Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına destek vermesi bölgemiz için en hayırlı yol olacaktır. Farklı kimliklerin yan yana, sulh içinde yaşadığı bir Suriye görmek istiyoruz. Çok yakın gelecekte böyle bir Suriye'yi göreceğimizi temenni ediyoruz. Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemedi, ne manaya geldiğini anlayamadı. Türkiye dün olduğu gibi tarihin doğru tarafında yer almaktadır." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Özel'e tavsiyem şudur, siz Şam rejiminin değil Türkiye'nin ana muhalafet partisisiniz. Gelişmelere Ankara merkezli bakmanız gerekir. Haleplilerin ay yıldızlı bayrağımıza muhabbet duyması, CHP'yi ne için rahatsız ediyor."