Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
"Samsun'un 31 Mart'ta yine tavrını demokrasiden yana koyacağına inanıyorum."
"27 gün sonra sandıklara gideceğiz. Muhalefet liste kavgasını daha yeni bitirdi.
"Muhalefetin amacı birkaç mitingle bu dönemi savuşturmak. Millletin derdini dinlemek onlar için büyük bir yük."
"Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Buyursunlar Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Oraya yürüsünler."
"31 Mart'ta bölücü örgüt adına siyasi tünel kazanlara sandıkta esaslı bir Osmanlı tokadı vuracaksınız."