Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Samsun programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Coğrafyamızın savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu dönemde, milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize tarihi başarılar, zaferler kazandırdık. Yarın Türkiye 'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. İnanıyorum ki Türkiye'yi en iyi yere getireceksiniz.

Siyasette hep gençlerle yürüdük. Gençlerin önünü açtık, gençlerle yoldaşlık etmeye devam edeceğiz. Gençleri siyasetin merkezine almak unutmayın bir irade meselesidir. Böyle dedik ve bunun da gereğini yaptık. Ne yaptık? Seçilme yaşını 30'dan 18'e indirerek siyasette gençlerin önünü açtık. Özel sektörden eğitim ve spora, kamu yönetiminden kültür, sanat ve sivil topluma gençlere her türlü desteği sağladık. Bir gencimizi daha nasıl kazanabiliriz? Bir gencimizi daha bu milletin istiklal yürüyüşüne nasıl dahil edebiliriz diyerek her fırsatta sizlerin yanında olduk.

12 Eylül'de gençlerin geleceği heba edildi. Bütün gayemiz o karanlık günlerin bir daha yaşanmaması.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Artık Doğu, Güneydoğu'daki vatandaşlarım otlaklarında rahatlıkla dolaşabiliyor, yaşayabiliyor. Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.

MEKKE'DEKİ SAVUNMA PAKTI

'Dünya 5'ten büyüktür' dedik ve demeye de devam ediyoruz. Bir şey daha söyledik. Nasıl mümkün? Sadece Hürmüz Boğazı'nda olanlar değil, bakıyorsunuz Körfez'de birçok yerde ciddi manada sıkıntılar var. Ve bu sıkıntıların darboğaz ettiği yerler nereler? İslam dünyası. Ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu, koyuyor ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Unutmayın, biz Riyad'daki, Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik, bir adım attık. Attığımız adım işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.

“DARBECİ ZİHNİYETLER O DÖNEMİN GENÇLERİNİ YEDİ”

'Bir sağdan, bir soldan' demek suretiyle maalesef bu darbeci zihniyetler o dönemin gençlerini bu şekilde yediler. Bunları ne görmek ne de yaşamak isterdik ama ne yazık ki bunları gördük ve yaşadık. Temennimiz odur ki, bundan sonraki süreçte aynı durumlar olmasın. Herkes dimdik yoluna devam etsin ve eserleriyle inşallah gençler ortaya koydukları bütün varlıklarıyla geleceğin Türkiye'sini onlar hazırlasınlar ve onlarla da biz iftihar edelim.

“NATO LİDERLERLERİNE MKE SİLAHLARI HEDİYE ETTİK”

Makine Kimya'nın ürünleriyle gelen liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye'yiz. Eserlerimizi onlara takdim edelim istedik. Memnun oldular, mutlu oldular. Ve biz de tabii bu bu mutluluğu sağladığımız için ayrıca mutlu olduk ve liderler zirvesini hamdolsun tavan yaptırdık. Şimdi tabii COP 31 inşallah Antalya'da bunu gerçekleştireceğiz. Onun hazırlıkları vesaire tabii yapılıyor. İnşallah Antalya bu işte zirve yapılan yer olmuş olacak.