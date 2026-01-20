Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat, milli kültür ve kimliğin taşıyıcı kolonlarından biridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin güçlü ve mahir bir ülke olduğunu dile getirip “Sanatta köklü bir birikime sahibiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sanatçının ortaya koyduğu her eser yaşanılan coğrafyanın bir özetidir. Sanatta çok köklü birikime sahibiz. Anadolu deyim yerindeyse bir açık hava müzesidir. Türkiye, UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine en çok kültürel miras kaydettiren ikinci ülke konumunda.

Sanat, milli kültür ve kimliğin taşıyıcı kolonlarından biridir. Sanatını aşkla yapan ömrünü eserlerine adayan siz değerli ustalarımıza geçmişle gelecek arasında yeni köprüler kurduğunuz için teşekkür ediyorum.

Medeniyetimizin odak ve hareket noktası insandır. İnancımıza göre de insan eşref-i sıfatıyla kendi başına bir hazine hükmündedir.

10 YENİ İSİM

Bugüne kadar 90 kişiyi ve 2 grubu Yaşayan İnsan Hazineleri listemize aldık. Bu yıl ise listemize 10 yeni isim daha ekliyoruz.

DİJİTALLEŞME

Bir millet maddi unsurlarına dayalı gücünü zaman zaman yitirebilir. Dili, kültürünü ve geleceğini kaybetmediği sürece asla tarihten silinmez. Biz bu bakımdan son derece güçlü ve mahir bir milletiz. Bizim olan değerleri bugünün gençlerine aktarmakta sıkıntı yaşıyoruz. Dijitalleşme ve modern kültür endüstrisi tüm dünyada olduğu gibi bizde de sorunlara yol açıyor. Gelişen yeni teknolojiler zihin tembelliği yaratıyor. Nitelikten ziyade nicelik rağbet görüyor.

Kültür ve mirasımızın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tribünlere oynamıyoruz.

Son 23 yılda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık. 20 farklı şehrimizde 9 bin 600'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirdik. Yaşan Miras Okullarımızı 81 ilimize yaygınlaştıracağız.

Bundan sonra da kültür varlığımızı korumak ve güçlendirmek için çalışmaya koşturmaya devam edeceğiz.