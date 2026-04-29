Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sancılı bir dönemden geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ödül töreninde konuştu.

Erdoğan, Müslümanlar olarak zorlu ve sancılı bir dönemden geçildiğini belirtip “Kundaktaki bebekler katlediliyoruz.” dedi.

“Başımızı nereye çevirsek gözyaşı ile karşılaşıyoruz.” diye konuşan Erdoğan, medeni denilen dünyanın 3 maymunu oynadığı dile getirdi.

“BİRBİRİMİZE İNANMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Müslümanlar olarak zorlu ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Başımızı nereye çevirsek gözyaşlarıyla karşılaşıyoruz. Medeni denilen dünyanın 3 maymunu oynadığı bu imtihan günlerinden kundaktaki bebekleri, savunmasız siviller vahşice katlediliyor. Bu imtihan verebilmek için Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan başka yolumuz yoktur. Bu imtihanı verebilmek için birbirimize inanmaktan, güvenmekten başka seçeneğimiz yoktur.

Birbirinizi düşmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin. Sırt çevirmeyin. Kin beslemeyeni. Kardeş olun.