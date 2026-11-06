Cumhurbaşkanı Erdoğan: Algı operasyonlarına boğun eğmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul Kongre Merkezi'nde TRT World Forum 2026 etkinlikte konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"TRT ilkeli ve sorumluluk anlayışıyla çizgisini bozmadan 62 senedir istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Doğru ve tarafsız habercilik politikasıyla nezih ve kaliteli yapımlarıyla TRT'nin sesi dünyanın dört bir ucuna ulaşıyor.

Güç rekabetinin giderek sertleştiği, kuralların yok sayıldığı, değerlerin adeta toprak kaymasına uğradığı sancılı bir dönemden geçiyoruz. Eskinin ölmekte olduğu, yeninin ise henüz doğamadığı yapısal bir krizi tecrübe ediyoruz. Bu krizi adil ve hakkaniyetli çözüme sona erdirmenin hepimizin ortak mesuliyeti.

GAZZE MESAJI

Artık tüm dünya şu gerçeği görüyor. Dünün reçeteleriyle bugünün sorunlarına çare bulunmaz. En başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde cereyan eden hadiselere baktığımızda sistemin iflas bayrağını çektiği görülüyor. 10 milyonlarca insanlar savaşların, çatışmaların, açlık ve yoksulluğun pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Harabeye çevrilen Gazze'de bugün bile insanlar enkaz yığınları içerisinde hayata tutunmaya çalışıyor. Ekom 2023'ten bu yana çocuk ve kadın olmak üzere Gazze'de 75 bin kişi İsrail saldırılarında acımasızca katledildi. 176 bin kişi yaralandı.

Sadece ekim ayında Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 3 binden fazla saldırı kayıtlara geçti. Bizim şunu sormamız gerekmiyor mu? Hangi gerekçe böyle bir insan kıyımını, işgali, gasbı meşrulaştırabilir? İnsanlara ölüm yağdırmanın nasıl bir gerekçesi olabilir? Vicdan taşıyan herkes itiraz etmeli. Zulüm vardır. Bu zulüm bölgemizin tamamında öfkeyi ve nefreti körüklemektedir.

Gazze soykırımı tribünden izlendi. Gazze'de yaşananları endişeyle izlemekten başka adım atmıyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar, dağılıyor. Gazze Barış Anlaşması ne yazık ki uygulanmıyor. Bu şekilde hiçbir şekilde çözülemeyeceğini artık herkes anlamalıdır.

“ALGI OPERASYONLARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Gazze soykırımı sırasında 270'in üzerinde basın mensubu katledildi. Kimi sözde bağımsız kuruluşlarının hazırladığı basın özgürlüğü raporlarına göz attığımızda İsrail'e iltimas geçildiğini görüyoruz. Basın özgürlüğü kavramının siyasetçilere karşı bir sopa olarak kullanılması kabul edilebilir bir durum değildir. Aleni haksızlıkları sindiremeyiz. Algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğimiz bilinmeli.

Tüm savaşların, trajedilerin barışçıl yoldan çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan geri adım atmayacağız.