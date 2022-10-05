Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandık görününce gençleri hatırladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Gençlik ve Yerel Yönetimler" temalı Tam Bana Göre Festival programına katıldı.



Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:



"Bu sene ilk kez oy kullanacak 6 milyon gencimize ulaşma hedefiyle çalışıyoruz. Gençlerimiz sadece ailelerin değil ülkemizin de geleceği. Sizler büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarlarısınız. 40 yılı aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. İBB Başkanlığı'na giden yolu gençlerle beraber aştım. 4 yıl boyunca genç ve dinamik bir ekiple çalıştık.



Yeni bir yola çıktığımız 2001 yılında milletin umudu AK Parti'yi yine gençlerimizle birlikte kurduk. Partimizin yönetim kademelerinde gençlere güvenlik, sizlerin heyecanından istifade ettik. Yeni yüzleri Türk siyasetine kazandırdık. Gençlerimiz ülkemize aşkla ve şevkle hizmet ediyor. Gençlerimiz sadece akademi, siyaset ve ticarette değil ileri teknolojide de önemli rol oynuyor.

Teknofest gençliği maaşallah gümbür gümbür geliyor. Sizlerin başarılarından sizlerin harflere sığmayan özgüveninizden duyur duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle inşa edeceğiz. Seçim geçtikten sonra gençlerin yüzüne bakmayanlar sandık belirince gençleri hatırladılar. Şimdi gençlere ulaşma adına kendilerini düşürdükleri komik durumu ibretle takip ediyoruz. Başörtüsü ile ilgili açıklama yapan Bay Kemal, bugün anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı, bunlarda dürüstlük yok. Samimiysek yasa değişikliğine ihtiyaç yok. Buyur gel anayasa değişikliğini yapalım. Yapamazlar, gelemezler çünkü dürüst değiller.

Kılık kıyafetleri üzerinden gençlerimizin ötekileştirdiği günler geride kaldı. Sizler AK Parti Türkiyesinde doğdunuz. AK Parti Türkiyesinde büyüdünüz. İkna odalarının kurulduğu meşhum günleri yaşamadınız. Gençler elbette bedel ödedik, vesayetten terör örgütlerine nice odakların saldırısına maruz kaldık. Kimsenin bu ülkeyi eski kötü günlerine döndürmesine izin vermedik."