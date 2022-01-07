Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sapkınlığı sanat adı altında normalleştirmeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe'de 2. Yeditepe Bienali'ne katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Sanat konusunda yaşatıcı, kuşatıcı, geliştirici vasfıyla tarihe damgasını vurmuş bir milletiz. Coğrafyamızda kaybettiğimiz değerleri başka yerlerde aramaya kalkarsak vaktimizi heba etmiş oluruz.

Gelenekli kültür sanat değerlerimize sahip çıkan, onlar üzerinde düşünmeyi ve geleceğe aktarmayı hedefleyen her türlü çabayı destekliyoruz.

Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz.

Her türlü sapkınlığı, ahlaksızlığı, marjinalliği sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almalıyız.

Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz. Medeniyetimize, tarihimize, kültür sanat birikimimize sahip çıkmak, bunları daha ileriye taşımak için üzerimize düşenleri samimiyetle yerine getireceğiz."