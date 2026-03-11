Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan, Ortadoğu'daki savaşa ABD, İsrail ve İran savaşına ilişkin diplomasi mesajı verdi. Savaşın durdurulması gerektiğini dile getiren Erdoğan, “Silahların susması için girişimlerimizi sürdürüyoruz.” dedi.

Saldırılarda ilk gün İran'da 175 kız öğrencinin katledildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı, “Hamaney başta olmak üzere üst düzey İranlılar suikast yoluyla öldürüldü. İran'ın alt yapısına hasar verildi. İran halkı şimdi de her gün hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yaşananlar coğrafya ve ekonomide tahribatlara yol açıyor.” diye konuştu.

“Türkiye'ye el uzatanın eli yanar.” açıklamasında bulunan Erdoğan, “Topraklarımıza göz diken olursa ona ‘Hodri meydan’ deriz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesine ilişkin de müjde verdi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ

Yarın milletimizin ortak değerlerinin en veciz nişanesi olan İstiklal Marşımızın kabulünün 105. yılını idrak edeceğiz.

Sadece yazıldığı günler bakımından değil muhteviyatı itibarıyla İstiklal Marşı, son devletin kurucu belgesi ve yapı taşıdır. Millet olarak hiçbir zaman korkmuyoruz, korkmadık, korkmayacağız. Vatan topraklarında kıyamete kadar hür yaşayacağız. Türk'ün hürriyetine dokunulamaz.

Milli mücadeleyi zafere ulaştıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atan, Türk milletinin mayasını çalan asli değerler işte bunlardır. Ezandır, Kuran'dır, şehadettir, bayraktır, hürriyettir.

Türkiye denilince, Türk milleti denilince akla ilk gelen belli değil midir? Sırf birilerinin işine gelmiyor diye aslımızı, neslimizi, ruh kökümüzü inkar mı edelim? Nesli tükenmekte olan kart yobaz rahatsız oluyor diye bizi biz yapan kurucu değerlerimizi yok mu sayalım? Kim hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasın kimsenin milleti sanal korkularla esir almasına izin vermeyeceğiz. 86 milyon hep birlikte birbirimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuna sahip çıkacağız.

“ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR”

Bölgemizde uzun bir süredir krizlerin ve çatışmaların ardı arkası kesilmiyor. Çatışmalar sona ermeden yenileri ekleniyor. Bölgemiz yeniden kan ve barut kokusuyla kaplandı. Yaşananlar coğrafya ve ekonomide tahribatlara yol açıyor. Hamaney başta olmak üzere üst düzey İranlılar suikast yoluyla öldürüldü. İran'ın alt yapısına hasar verildi. İran halkı şimdi de her gün hayatta kalma mücadelesi veriyor. İlk gün 175 kız öğrenci katledildi.

İran'a yönelik saldırılar başta petrol fiyatlarının artması olmak üzere küresel ekonomi üzerinde de ciddi baskı kuruyor. Şimdiden savaşın içindeki ülkeler değil bütün dünya çatışmanın faturalarını ödemeye hazırlanıyor. Türkiye olarak çevresindeki krizlere duyarsız kalan bir ülke değiliz. Biz krizlerin çözümü için risk alan, elini taşın altına koyan böyle bir devletiz, hükümetiz. Gerilimin çatışmaya dönüşmesini engellemek, meselenin müzakere ile çözülmesini sağlamak için yıllardır çaba sarf ediyoruz. Türkiye dostlarına sırtını dönmez.

20'nin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Şu anda da silahların susması için umudumuzu kaybetmedik. Savaş büyümeden durdurulmalıdır. Diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak mümkündür. Yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Hassas süreç nedeniyle son derece temkinli hareket ediyoruz. Bölgemizde sahnelenmek istenen kanlı senaryolara karşı tedbirlerimizi alıyoruz.

“YÜZLERCE YILDIR BİR ARADA YAŞIYORUZ”

Biz bölgemizin tamamını olduğu gibi kardeş İran halkına da bu Şii'dir, bu Kürt'tür, bu Sünni'dir diye hiçbir zaman bakmadık, bakmıyoruz. Millet olarak bizim için Türk, Kürt, Arap, Şii, Sünni değil sadece insan vardır. Haksızlığa uğrayan kim varsa biz onun yanındayız.

Son günlerde sosyal medyada mezhepçiliğin körüklendiğine şahit oluyoruz. Bu tehlikeli tartışmalara karşı hem milletimizi hem bölgedeki tüm kardeşlerimizi dikkatli olmaya çağırıyorum. Kardeşlik hukukumuza zarar veren tartışmalardan uzak durulmalıdır. Bütün farklılıklarımıza rağmen yüzlerce yıldır bir arada yaşıyoruz.

“OYUNA DÜŞMEYECEĞİZ”

İran'a saldırılar devam ederken kimi eski İsrailli yöneticiler ile kiralık kalemler olan belli çevreler ülkemizle ilgili belli iddialarda bulunmuşlardır. Düğmeye basılmışçasına eş zamanlı olarak uluslararası medyaya servis edilen bu hezeyanların amacını biz çok iyi biliyoruz. Türkiye düşmanı lobiler tarafından üretilen kampanyaların ardındaki asıl niyetin farkındayız. Biz bu oyuna düşmeyeceğiz.

Türkiye edilgen konumdan çıkmış oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye'ye el uzatanın eli yanar, Türkiye'ye dil uzatanın dili yanar. Biz macera ve gerilim peşinde değiliz. Biz bölgemizin her karşısında barış olmasından yanayız. İran'ın, Lübnan'ın bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Hiçbir ülkenin egemenliğinde, topraklarında gözümüz yok. Topraklarımıza göz dikene hodri meydan deriz. Macera arayan varsa hodri meydan.

EMEKLİ İKRAMİYESİ

Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak. Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlayacağız."