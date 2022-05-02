Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş ile ilgili her türlü adımı takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Rusya-Ukrayna savaşında her türlü adımı takip ediyoruz. Bu hafta Putin ile görüşeceğiz. Birinci derecede özellikle tahliyelerin hızlanması sürecinde adımları atıyoruz.

Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır.



Körfezle ilgili çok olumlu gelişmeler var. Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. Bunu Muhammed bin Selman'la yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık. Suudi Arabistanlı kardeşlerimizin Türkiye'ye gelişleri hızlanacaktır. Suudi Arabistan'dan ciddi bir turist akını bekliyoruz."