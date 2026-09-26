Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş suçlularının yeri BM kürsüsü değil, mahkeme salonlarıdır

YAPAY ZEKA UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Yapay zeka hem bireysel hem de iş hayatımızı yeniden şekillendiriyor. Gün geçtikçe gelişen yapay zeka modelleri ve robotik teknolojiler üretim ve tüketim süreçlerini doğrudan etkiliyor. Reel sektör, yapay zekanın imkanlarını ne kadar kullanıyorsa, girişimci, sanayici, yatırımcı da bu yeniliklerden o kadar istifade ediyor.

- Dikkatlerden kaçmaması gereken asıl tehlike şudur; yapay zekayı geliştirirken insan faktörüne önem vermezseniz arzu ettiğinizin tam tersi neticelerle karşılaşabilirsiniz. İnsanı insan yapan değerleri korumazsanız, rekabeti ne pahasına olursa olsun galip gelmeyi merkeze koyarsanız, geliştirdiğiniz tüm teknolojiler fayda değil, zarar getirir. Bu konuların derinlikli bir şekilde ele alınması gerekiyor. Müslümanlar olarak ekonomik ve ticari münasebetlerimizi de hayatımıza yön veren değerler ışığında sürekli gözden geçirmek durumundayız.

“DOĞRU BİLDİĞİMİZİ CESARETLE DİLE GETİRDİK”

- Küresel sistemin çıkmaza girdiği günlerden geçiyoruz. Pek çok alanda bu fırtınanın etkilerine hepimiz maruz kalıyoruz. Filistin'den Yemen'e, Sudan'dan Somali'ye, Arakan'dan İran'a içerisinden adaletin yer almadığı hiçbir reçetenin sahada karşılığı olmadığını ifade ettik. Gazze'de Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler, bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik.

“SAVAŞ SUÇLULARININ YERİ BM KÜRSÜSÜ DEĞİL”

- Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer insanlardan üstün gören, vicdanı ve ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız, geri adım atmayacağız. Savaş suçlularının yeri BM kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesaplarını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de gelecektir. Soykırım yapanlar adalete hesap vermezse aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insanı trajedi ile biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Biz şahsen, son nefesimize kadar adalet mücadelesi içinde olacağız. Türkiye ve Türk milleti aynı şekilde bunun mücadelesi içinde olacak.

"TÜRKİYE DİĞER ÜLKELERE CESARET AŞILAMIŞTIR"

- Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri tavır, soykırım şebekesinin yüzüne tokat gibi inmiştir. Türkiye vicdanlı, onurlu, ahlaklı ve yürekli duruşuyla hem mazlumlara umut olmuş hem de diğer ülkelere cesaret aşılamıştır. Genel Kurul salonu ve kürsüsünde insanlığın vicdanına tercüman olan tüm ülkeleri gönülden tebrik ediyorum. Türkiye olarak ne pahasına olursa olsun, zalimin karşısında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum.

"TÜRKİYE'Yİ İSTİKRAR ROTASINDA TUTMAYI BAŞARDIK"

- Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artırmak için gerektiğinde şartları zorlayarak her türlü adımı attık. Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisini yüzde 3,7 oranında büyüterek, 16 yıllık kesintisiz büyüme performansımızı sürdürdük. Türkiye ekonomisi son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı.