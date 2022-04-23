Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşı bitirmeyi çocuklar için istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katılacak katıldı.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kuzeyimizde ikinci ayını bitiren savaşın devam etmesini endişeyle takip ediyoruz. Böyle dönemlerde çocukların hayatımızı güzelleştiren gülüşüne daha çok ihtiyacımız var.

Bizim savaşı bitirmek için gösterdiğimiz gayretin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır. Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır.

Salgın döneminde evden çıkamadığınızı biliyorum. Bu günler geride kaldığına göre, temiz havayla tabiatla, arkadaşlarınızla buluşun. Dersleriniz dışında, spor edebiyat gibi kendinisi mutlu edeceğiniz alanlarda çalışın."



