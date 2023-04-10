Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayii bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da ''TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni''nde konuştu.



''TCG ANADOLU'YU TÜRKİYE YÜZYILI'NDA DÜNYADA KONUMUMUZU PERÇİNLEYECEK BİR SEMBOL OLARAK GÖRÜYORUZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu gemiyi Türkiye Yüzyılı'nda bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz. Hizmete aldığımız TCG Anadolu, en büyük ve en ağır helikopterlerle İHA'ların iniş kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir." dedi.



Erdoğan, şöyle devam etti:



"Gemimiz gerektiğinde dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyon yürütebilmemize imkan sağlayacak özelliklere sahiptir. TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştiren teknolojilere, sistemlere ve çözümlere öncülük eden bir ülke haline geleceğiz. Doğal afet yardım görevleri ve insani operasyonlar çerçevesinde de kullanabileceğimiz bu gemide, tam teşekküllü hastane ve ameliyathane yer alıyor. Yaklaşık 36 ayda eş zamanlı olarak 3 geminin özel tersanede inşa edilerek Deniz Kuvvetlerimize tesliminin hedeflenmesi, dünyada örneği olmayan bir projedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırkateynlerimizin üzerlerine yerleştirilecek olan silah ve sensör sistemlerinin tümü, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiştir." ifadelerini kullandı.



İhale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayi bütçesini 75 milyar dolara yükselttiklerini belirten Erdoğan, "Ülkemizde 62 olan savunma sanayi projesi sayısı 750'yi, 56 olan savunma sanayi firması sayısı 2 bin 700'ü buldu." diye konuştu.