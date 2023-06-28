Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz, Paşinyan ve Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşmede Türk halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kurban Bayramı'nın başta bölge olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.



İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve gelecek dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

ERDOĞAN, ÖZBEK MEVKİDAŞI VE ALMANYA BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de telefon görüşmeleri yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Scholz görüşmesinde, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı.



Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in, terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Mirziyoyev görüşmesinde iki lider, karşılıklı olarak Kurban Bayramı’nın Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 9 Temmuz’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminde Şevket Mirziyoyev'e başarılar diledi.



Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 3’üncü toplantısının bir an önce yapılmasını istediklerini de Mirziyoyev’e iletti.