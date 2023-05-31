Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimin kazananı Türk demokrasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 161. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''En büyük kazanan Türk demokrasisi oldu.'' ifadesini kullandı.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



''Sivil askeri tüm kamu kurumlarını belediye şirketleri dahil kamu kaynağı kullanan her kuruluşu Sayıştay denetimi kapsamına aldık. Gelirlerin ve giderlerin kontrol altına alınmasında Sayıştay'ın yeri doldurulamaz. Sizler TBMM adına yürüttüğünüz faaliyetlerle 85 milyonun hakkını hukukunu koruyorsunuz.

''BU MİLLİ BİR GÖREVDİR''



Genci ile yaşlısı ile kadını ve erkeği ile milletimizin tüm fertlerinin devletine ödediği vergilerin denetimizi sizler gerçekleştiriyorsunuz. Bu taşıması gerçekten ağır bir yüktür. Bu kuyumcu titizliği ile icra edilemesi gereken zor bir vazifedir. Bu milli bir görevdir. Türkiye Yüzyılı ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin daha da üstüne taşıyacak muazzam bir yol haritasıdır. Milletimiz 14 Mayıs'ta bunun ilk adımını Meclis'te zaten atmıştı 28 Mayıs'ta verdiği kararla Türkiye Yüzyılı'nı sahiplendiğini ortaya koydu.

''EN BÜYÜK KAZANAN TÜRK DEMOKRASİSİ''



Türk demokrasisi tartışmasız şekilde seçimin en büyük kazananı oldu. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmadan huzura ermeyeceğiz. Bunun için yürütme, yasama, yargı arasında uyumlu bir iş birliğinin tesisi çok mühimdir. Tercihini hangi yönde kullanırsa kullansın sandığa giden vatandaşlarımıza mesuliyet duygusuyla hareket ediyoruz. Uzun uğraşlar sonucu devletin tüm kurumlarının hedef ve anlayış birliği içinde çalışmasını temin ettik.

''BU SEÇİMLER ESKİ SİSTEM TARTIŞMALARINA SON NOKTAYI KOYMUŞTUR''

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletten yeniden güvenoyu almış olmasıdır. Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur. Türkiye'nin fuzuli tartışmalarla ne vaktinin ne de enerjisinin olduğunu düşünüyoruz. Buradan geriye gidişe izin vermeyeceğiz. Sistemin işleyişinin daha da iyileştirecek adımları elbette atacağız. Ülkemiz 3-5 ayda bir hükümetin değiştiği koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır."