Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerin kilidini gençler açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı da 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız." dedi.



Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesinde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

TOGG, KIZILELMA, KARADENİZ GAZI



"2023'ü, Türkiye yüzyılı vizyonumuzun başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz. Türkiye yüzyılını, muhalefet gibi kuru gürültüyle, içi boş sloganlarla, kimsenin itibar etmediği uyduruk iddialarla değil, özellikle siz gençlerimize ufuk kazandıracak projelerle ete kemiğe büründürmeyi hedefliyoruz.



Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u sizlerin de heyecanla beklediğini biliyorum. Türk sanayisinin gurur vesilesi olan Togg'un üretimi, şu anda devam ediyor. İnşallah, birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız.



Ayrıca ülkemiz donanmasının şimdiye kadar gördüğü en büyük askeri gemisi olacak Anadolu'yu, yine gelecek sene kullanıma sunuyoruz. Yine gelecek yıl muharip insansız savaş uçağımız Kızılelma'nın seri üretimi başlıyor, milli muharip uçağımızı da hangardan çıkartıyoruz.



Tasarım, üretim, montaj, yazılım ve testleri tamamen yerli imkanlarla geliştirilen İMECE uydumuzu ve Türksat 6A'yı uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki toplam uydu sayımızı 10'a çıkarmış olacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı da 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız.



Amerika ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere Türkiye'yi küçümseyenlere, milletimizi hafife alanlara, ülkemizin son 20 yılda nereden nereye geldiğini bir kez daha göstereceğiz.



TERÖRLE MÜCADELE



Göreve geldiğimizde Türkiye'nin bir numaralı sorunu terördü. Şimdi terör kaldı mı? Cudi'yi çökerttik mi? Gabar'ı çökerttik mi? Tendürek'i çökerttik mi? Bestler Deresi'ni çökerttik mi? Biz onların inlerine gireceğiz dedik. Girdik mi? Ama birileri de Suriye'nin kuzeyine gidip, orada turistik seyahat yapacakmış. Onlar terörle böyle mücadele ediyor, biz ise inlerine girerek ediyoruz. Farkımız bu.



2023 SEÇİMLERİ



Sandık önümüze geldiğinde yapacağımız tercih çok nettir. Ülkemiz, ya sabah akşam sürekli kavga eden, birbirlerinin kuyusunu kazan, 'altılı masa' denilen ucube yapının insafına kalacak ya da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güçlü, vizyoner, dirayetli liderliğinde emin adımlarla geleceğe yürüyecektir.



2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak, sandıktan kimin çıkacağının kararını en çok da bu gençlerimiz verecek. Yani önümüzdeki seçimlerin kilidini şu veya bu parti değil bizatihi sizler açacaksınız.



ALTILI MASA ELEŞTİRİSİ



Son bir haftada yaşananlar bile altılı masanın "organik değil tamamen inorganik, yani naylon, tamamen proje mahsulü bir yapı" olduğunu göstermiştir.



Her türlü ayak oyununun çevrildiği, fitnenin, fesadın, entrikanın kol gezdiği bu garip birliktelikten ne ülkeye ne millete ne gençlerimize hiçbir hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır. Şayet solukları yetip de o vakte kadar ayakta kalabilirlerse 2023 seçimleri, eski Türkiye bakiyesi bu arkaik ekibin siyaset sahnesinden silinmesine de vesile olacaktır. Bunun için hepimize, özellikle de gençlerimize çok önemli görevler düşüyor.



CHP'YE SEMRA GÜZEL TEPKİSİ



Bu CHP'nin terör örgütleriyle nasıl iç içe nasıl elele olduğunu göstergesidir. HDP, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısıdır. CHP onunla beraber böylece hareket etmiştir, hiçbir yere kaçamaz. Ama benim CHP'ye oy veren kardeşlerimin artık bunu anlaması lazım, artık bu konuda daha duyarlı davranması lazım.



İLACA ERİŞİMDE YAŞANAN SORUNLAR



İlaç sanayisinde bu son dönemde bizde de sıkıntı var. Bu konuyla ilgili olarak da Sağlık Bakanımıza, ilgili arkadaşlara 'Ne gerekiyorsa yapacağız' dedik, 900'e yakın ilaç eksikliği maalesef vardı, şimdi onları da süratle gidermeye başladık."



DÜNYA KUPASI



Penaltılarda Arjantin gerçekten muhteşemdi fakat Messi o yaşına rağmen... Yalnız Mbappe geleceği tehdit ediyor, yaş 23, Messi 34 ve her iki tarafı çevirmede Messi'nin tecrübesi ağırlığını koydu. Arjantin'de böylece 30 yıldan sonra Dünya Kupası'nı almış oldu. Hayırlı olsun diyeceğiz, darısı başımıza.



MESSİ-RONALDO KARŞILAŞTIRMASI



Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda sokmak, ikinci yarıda 15 dakika, yarım saat sokmak, o onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini alıp götürdü. Orada Ronaldo ile Messi'yi kıyaslamak yerine artık öyle veya böyle Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo. Şimdi artık gelecekle ilgili Mbappe, gelecekte o var."