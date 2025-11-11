Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen askeri kargo uçağıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Şehircilik Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesine değindi.

“RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN”

Erdoğan şöyle konuştu:

"Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az bir badire ile çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Dualarımızla onların yanında olalım.”

"MİLLETİMİZ ŞEHİR YAPAN ŞEHİR KURAN BİR MİLLET OLMUŞTUR"

Erdoğan, programdaki konuşmasında ise Türk milletinin tarih boyunca şehir yıkan değil, şehir yapan bir millet olduğunu söyledi.

Erdoğan "Tarih boyunca milletimiz şehir yıkan değil, şehir yapan şehir kuran bir millet olmuştur. Daha Avrupa şehirlerinin yüzde 80'i bile kurulmadan Hacı Bayram-ı Veli 'Çalabım bir şâr yaratmış' şiiriyle bir şehircilik manifestosu ortaya koymuştur." dedi.

“ŞEHİR İNSANA BİR KİMLİK BAĞIŞLAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şehir medeniyetimizde bir arada yaşanan mekan olmanın ötesinde kimlik sahibi bir muhatap olarak kabul edilmektedir. Şehir de insana bir kimlik bağışlar." diye konuştu.

“ŞEHİRLERİMİZİ SADECE İNŞA DEĞİL İHYA ETMEK İÇİN DE ÇALIŞTIK”

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemi de hatırlatan Erdoğan "Şehirlerimizi sadece inşa değil ihya etmek için de çalıştık. İstanbul'da emaneti yüklendiğimizde hem de 2002 Kasım'ında kolları sıvadığımızda karşımızda on yılların birikmiş sorunları vardı. Mimarimizi yeniden milli üslupla buluşturmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Şehircilik vizyonumuzu sürekli ileriye taşıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sıfır Atık Projesi ile de 81 ilde tasarruf kültürünü yaygınlaştırdıklarını söyledi.

"KİRA FİYATLARINI DENGELEMEYİ ARZU EDİYORUZ"

"81 ilimizde inşa edeceğimiz 500 bin sosyal konut projemizin başvuruları dün itibariyle başladı. Vatandaşlarımız projemize büyük ilgi gösteriyor." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Kiralık konut uygulamamızla kira fiyatlarını dengelemeyi arzu ediyoruz. Hayatın akışı içinde biz de kendimizi ve şehircilik anlayışımızı yeniliyoruz. Ülkemizde meydan kente göç hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki dönemde şehirlerimizin daha da kalabalıklaşacağını tahmin etmek zor değil.”

“SADECE BİNA DİKMEKLE BİR KENTİ GÜZELLEŞTİREMEYİZ"

"Sadece bina dikmekle bir kenti güzelleştiremeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "O binaya nefes olacak yolu, parkı ve meydanı yapmak yani o şehri yaşatacak hayat damarlarını açmak gerekir." diye konuştu.

“SABIKALI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI NE YAZIK Kİ YENİDEN HORTLADI”

Muhalefet partili belediyeleri eleştiren Erdoğan, "Yöneticisi olduğu belediyeyi arpalık olarak gören zihniyet şehirlerimizin göz göre göre çürümesine seyirci kalıyor. Rüşvet irtikap usulsüzlük yolsuzluk iddialarının ardı arkası hiç kesilmiyor. Bizim 30 sene önce tarihe gömdüğümüz sabıkalı belediyecilik anlayışı ne yazık ki yeniden hortladı. Toplanmayan çöpler bozuk yollar aklamayan sular muhalefet belediyelerini tekrar rutini haline geldi." dedi.