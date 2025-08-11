Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit jandarma astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ü andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ölümlerinin 8'inci yılında Şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ü andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "Şehadetlerinin 8’inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik teröristlerce şehit edilmişti.