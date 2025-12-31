Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polisin ailesiyle görüştü

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis memuru Yasin Koçyiğit ise 49 yaşındaydı. Şehit polisin cenazesi, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde defnedildi.

DAEŞ OPERASYONUNDA ŞEHİT OLMUŞLARDI



Emniyet güçleri Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik bir adrese operasyon düzenlemiş, silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmıştı.

Çatışmada polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan şehit olmuş; sekizi polis, biri bekçi dokuz kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, altı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.