Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polisin ailesiyle görüştü
31.12.2025 23:05
Son Güncelleme: 31.12.2025 23:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'daki saldırıda şehit düşen polis Yasin Koçyiğit’in Ankara’daki ailesiyle telefonla görüştü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yalova’daki saldırıda şehit düşen polis Yasin Koçyiğit’in Ankara’daki ailesini ziyaret etti.
Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, “Şehidimizin annesi Hatice ablamız, eşi Rana kardeşimiz, evlatları Hatice ve Sıla kızlarımızla şehidimizi dualarla andık.” dedi.
Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit polisin ailesiyle telefonla görüştüğü anları da paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis Yasin Koçyiğit’in ailesine taziyelerini iletti.
Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis memuru Yasin Koçyiğit ise 49 yaşındaydı. Şehit polisin cenazesi, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde defnedildi.
DAEŞ OPERASYONUNDA ŞEHİT OLMUŞLARDI
Emniyet güçleri Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik bir adrese operasyon düzenlemiş, silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmıştı.
Çatışmada polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan şehit olmuş; sekizi polis, biri bekçi dokuz kişi yaralanmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, altı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.