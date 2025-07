Bahçeli'nin "Dava yayınlansın" mesajı | Erdoğan: Güzel bir takdirdir, hayırlı olur

CHP'YE GÖNDERME



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"CHP ile tam 18 defa sandıkta kozlarımızı paylaştık. Önceki seçimlerde anketlere göre tarih yazacaklardı, tarih olup gittiler.



AK Parti ve Cumhur İttifakı kendilerinin deyimiyle 'CHP'ye yendi.' Daha seçim kazanmadan 'Emredersiniz' diyen sağlı, sollu kişileri hezimete uğrattık.



Türkiye'nin umudu diye pazarladıkları Bay Kemal'e yaptıklarını ibretle izliyoruz.



Paniğin, telaşın, tükenmişliğin tüm emarelerini bunda görüyoruz. Şehirleri haraca bağlayanların hepsi CHP'li.



Yargı, hırsızlık çetesine soruşturma açtı. Şikayet eden ve edilenlerin hepsi CHP'li.



İstanbul'dan başlayan bu hırsızlık pekçok ile ve ilçeye uzandı. Diğer şehirlerde de manzara aynı.



Ortada siyasi değil, hukuki süreç var. Bu sürecin herhangi bir tarafında biz yokuz. Utanmadan bize mal ediyorlar.



Çalınan her kamu malının hesabını sormak yargının temel vazifesidir. Rüşvet aldıysanız yargıya hesap vereceksiniz.



ERKEN SEÇİM YANITI



CHP'nin başındakine bir kez daha hatırlatıyorum. Anayasa değişmediğine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2028 yılında yapılacak. Mahalli idareler seçimi 2029 yılında yapılacak.



"KARGAŞA ORTAMININ NEYİ AMAÇLADIĞINI BİLİYORUZ"



Önümüzde Gezi olaylarında ilk ipuçlarını gördüğümüz FETÖ kumpaslarıyla şekillenen Covid kriziyle iyice ağırlaşan 2023 seçim sonuçlarıyla taktik değiştiren bir ekonomik Türkiye fotoğrafı var.



Her kaos ve darbe girişimine mutlaka ekonomik saldırılar eşlik etmiştir.



Tüm araçlar kullanılarak oluşturulan kargaşa ortamlarının neyi amaçladığını biliyoruz.



Tedbirleri aldık. 6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar doların üzerindedir.



Her siyasi operasyona, her darbe girişimine mutlaka ekonomik saldırı da eşlik etmiştir."

CANLI YAYINDA YARGILAMAYA DESTEK

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada duruşmaların canlı yayınlanması tartışılıyor.

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konu soruldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sürecin başından bu yana dile getirdiği talebe, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Türkiye gerçekleri görsün." diyerek destek vermişti.



Erdoğan da "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur." dedi.