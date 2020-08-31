Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a geldi.

Helikopterle selin vurduğu Dereli ilçesine geçen Erdoğan, felaketi bölgesini havadan inceledi.

Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum brifing verdi.

Bölgedeki incelemelerinin ardından Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Esnafın sorununu çözelim diyorum. Konuşmamda bazı müjdeleri de vereceğim. İnsanlarımız yerlerine süratla kavuşsun diyoruz. Eğer devletsek bunu yapmamız lazım. Dere yatağında yapı kalmamalı. Vatandaşlarımız da bize yardımcı olmalı" ifadelerini kullandı.