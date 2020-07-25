Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac ve Conte'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Serrac'la görüştü. Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yle de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı 25.07.2020 - 17:16 | Son Güncelleme : 25.07.2020 - 17:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac ve Conte'yle görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak geldiği Vahdettin Köşkü'nde, Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan sonrasında Serrac ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

İTALYA'YLA LİBYA GÖRÜŞMESİ 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Conte görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte, Libya'da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldılar.

Görüşmede ayrıca Covid-19 ile mücadelede işbirliği hususları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar da değerlendirildi.

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