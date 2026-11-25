Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

HELİKOPTER KAZASI

"12 Kasım'da Malatya'da bir başka askeri helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 4 askerimiz şehit düşmüştü. 12 gün arayla yaşanan elim kazanın araştırılması için tahkikatlar başlatılmıştır. Şehitlerimize rahmet diliyorum.

KADINA KARŞI ŞİDDET

Kadına şiddet insanlık suçu. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da ve İran'da siyonist rejimin insanlık dışı şiddetinin kurbanı olan tüm kadınlara rahmet diliyorum.

Kadına yönelik şiddet vicdansızlıktır, alçaklıktır. Şiddet sadece kadına el kaldırmak, vurmak değildir. Şiddetin görüneni olduğu gibi çok daha sinsi biçimleri de vardır. Mesela, bir kadını sırf cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakmak bir şiddet türüdür. kadının emeğini sömürmek, bir meta olarak görmek şiddetin bir türüdür.

Kadınlar üzerinde siyasi görüşü, inancı, kutsal değerleri sebebiyle psikolojik baskı kurmak bir şiddet türüdür. Cinsiyetsizleştirme politikaları da bir şiddet türüdür. Şiddet hep fiilde değil, bazen bir tehditte, bazen kötü sözde, bazen de kadının önüne koyulan engellerde kendisini gösterir. Şiddetin bahanesi olmaz. Şiddetin kadın üzerinde açtığı yara değişmez. Biz şiddete 0 tolerans derken meseleye buradan bakıyoruz. Şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Bizim mücadelemiz sadece fiziki boyutuyla sınırlı değildir. kadını değersiz gösteren, kadınlık onurunu zedeleyen bütün anlayışlarla bütün uygulamalarladır.

Kadına şiddetle mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim. Hala aşılması gereken engeller olduğunu bilmekle birlikte bu yolda katedilen mesafeden büyük memnuniyet duyuyorum.

Son 20 yılda hem kadın haklarında hem de şiddetle mücadelede dönüm noktası mahiyetinde politikaları hayata geçirdik. 2012'de Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu devreye aldık. Bu kanunla birlikte Türkiye 'de yeni dönem başladı. Cinsel suçlar için öngörülen cezaları artırdık. 2020'de ihtisas mahkemelerini hayata geçirdik. 21-22'de ceza kanunumuzda yaptığımız düzenlemelerle kadını hedef alan suçlarda cezaları artırdık.

Şiddete uğrayan kadınlara psikolojik, sosyal ve hukuki destek sunan şiddet önleme ve izleme merkezlerinin sayısı 88'e çıktı. 651 sosyal hizmet kuruluşu ülkemizin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. 81 ilde 112 kadın konuk evi bulunuyor. KADES uygulaması 24 saat devrede.

“KADINLARIN YANINDAYIZ”

Sadece şiddetle mücadele bağlamında değil diğer alanlarla da her zaman kadınların yanındayız.