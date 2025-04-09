Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddetli bir kasırga geliyor"
Ticaret savaşlarının küresel bir etki uyandıracağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Herkesi etkileyecek şiddetli bir kasırga geldiğini söylemek abartılı olmayacak" uyarısında bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin bu dönemi kolay atlatacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Ramazan Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyelerimiz yoksulun, garibin, kimsesizlerin kapısını çaldı, dertleriyle dertlendi, sıkıntılarına çare üretti. Biz de milletin evinde halkımızın çok farklı kesimlerini ağırladık. Rahmet ve bereket ayının hakkını verebilmek için samimiyetle gayret gösterdik." dedi.
Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ticaret savaşlarının bir etki uyandıracağı anlaşılıyor. Büyük küçük demeden herkesi etkileyecek şiddetli bir kasırga geldiğini söylemek abartılı olmayacak. Evet, dünyada ciddi bir belirsizlik ortamı var. Ama Türkiye'nin de yolunu aydınlatan güçlü bir ekonomi programı var." ifadelerini kullandı.
CHP'nin "boykot" çağrısına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye boykot çağrılarına prim vermedi. Boykotçular bizzat vatandaşımızdan boykot yedi. Türkiye ekonomisini batıracaklarını zannedenler bir kez daha avuçlarını yaladı. Muhaşefetin tüm kumpaslarına rağmen Türkiye'yi büyütüyoruz." diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "cuntacı" sözlerine yanıt veren Erdoğan, "Millet size destek vermiyor ve cuntacılardan medet umuyorsunuz. CHP demek, cunta demek." ifadelerine yer verdi.
Yolsuzluk soruştumasına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Firariler yakalanıp yargıya teslim edildiğinde esas dananın kuyruğu o zaman kopacaktır." dedi.
DEM Parti ile görüşmesine ilişkin Erdoğan, "Yarın DEM heyetini kabul ederek, terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz." diye konuştu.
"TÜRKİYE YENİ DÖNEME DAMGASINI VURUYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Gümrük tarifeleri üzerinden alevlenen ticaret savaşlarının küresel ölçekte bir etki oluşturacağı gözüküyor. Dünyamız tek kutuplu bir yapıdan çok kutuplu bir yapıya doğru gitmektedir. Bu süreci en güçlü yöneten ülkelerden biri Türkiye'dir. Geçmişte farklı sebeplerle küresel rekabette minder dışında itilen ülkemiz yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmektedir. Türkiye'nin ismi her platformda daha sık telafuz ediliyor. Türkiye'siz bir denklem kurulamayacağı küresel aktörler tarafından mecburen kabulleniyor. Türkiye yeni döneme damgasını vurmaktadır.
"HERKESİ ETKİLEYECEK ŞİDDETLİ BİR KASIRGA GELİYOR"
Kökleşen küresel sistem açıkçası temelden çatırdıyor. Korumacı bir yapının yükseldiğini görüyoruz. Hemen her yerde devletler toplumu ve ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlayan politikalar üretiyor. Yeni mücadele dönemine hazırlık yapılıyor. Uluslararası siyasetin tüm aktörleri yeni arayışlara girdi. Ticaret savaşlarının bir etki uyandıracağı anlaşılıyor. Büyük küçük demeden herkesi etkileyecek şiddetli bir kasırga geldiğini söylemek abartılı olmayacak."
"TÜRKİYE'NİN YOLUNU AYDINLATAN GÜÇLÜ BİR EKONOMİSİ VAR"
Uluslararası ticaret savaşları yeni bir boyuta evrildi. Tarife kavgaları daha da kızışmaya başladı. Bütün bu gelişmelerin küresel ekonomiyi 3 noktada etkilemesi bekliyor. Birincisi küresel hacmindeki daralma ve enflasyonist baskıların artması. İkincisi derinleşen belirsizlik ortamının piyasalarda güven kaybına yol açması. Üçüncüsü ise emtia fiyatlarındaki dalgalanmadır. Bu küresel tabloda Türkiye olarak biz nerede duruyoruz? 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında ekonomide çok güçlü bir ekip kurduk. Ülkemizin mevcut sorunlarını çözecek, Türkiye'yi şoklara karşı dirençli hale getirecek programı Mayıs 2023'ten itibaren hayata geçirdik. Makrofinansal istikrarı güçlendirdik. Evet, dünyada ciddi bir belirsizlik ortamı var. Ama Türkiye'nin de yolunu aydınlatan güçlü bir ekonomi programı var.
CHP'YE TEPKİ
Türkiye boykot çağrılarına prim vermedi. Boykotçular bizzat vatandaşımızdan boykot yedi. Türkiye ekonomisini batıracaklarını zannedenler bir kez daha avuçlarını yaladı. Muhaşefetin tüm kumpaslarına rağmen Türkiye'yi büyütüyoruz.
Kurultayla birlikte kavuk Sayın Özel'in başına geçmiş oldu. Oyunu yazan onlar, çalıp çırpan onlar, İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar. Şikayeti yapan onlar. Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışanlar da onlar... Siz bizi gözüne far tutulunca donup kalan tavşan mı zannettiniz? Kendi iç tartışmalarınızın faturasını ne bize ne de millete ödetemezsiniz.
CHP'yi bu bataklığın, bu mafya düzeninin içine siz soktunuz. Başınıza ne geldiyse koltuk hırsınızdan geldi. Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan sizsiniz. Gençleri polisle çatıştıran sizlersiniz. Gençlerin hayatını karartan yine sizlersiniz. Tarih boyunca bunu hep yaptınız. Sandıkta kazanamayınca gençleri sokağa döktünüz. Bu ülkenin gençlerini size yedirmeyeceğiz, kullandırmayacağız.
ÖZGÜR ÖZEL'E "CUNTACI" YANITI
Her cuntanın taşlarını döşediler, darbecilerin sırtını sıvazladır, alkışladılar. CHP genel başkanına kirli geçmişiyle yüzleşmesini öneriyorum. Sayın Özel sandıkta yoksunuz. Millet size destek vermiyor ve cuntacılardan medet umuyorsunuz. CHP demek, cunta demek. CHP'nin vizyonu yoktur. Planı programı yoktur. CHP faşizmin vücut bulmuş, ete kemiğe bürünmüş halidir.
YOLSUZLUK SORUŞTURMASI
Firariler yakalanıp yargıya teslim edildiğinde esas dananın kuyruğu o zaman kopacaktır. İtiraflar ve yeni delillere soruşturmalar derinleştikçe CHP'nin neden provakasyona giriştiği ortaya çıkacaktır. Bunların milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak.
"YARIN DEM HEYETİNİ KABUL EDECEĞİM"
Yarın DEM heyetini kabul ederek, terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz."
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