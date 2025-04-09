Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddetli bir kasırga geliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Ramazan Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyelerimiz yoksulun, garibin, kimsesizlerin kapısını çaldı, dertleriyle dertlendi, sıkıntılarına çare üretti. Biz de milletin evinde halkımızın çok farklı kesimlerini ağırladık. Rahmet ve bereket ayının hakkını verebilmek için samimiyetle gayret gösterdik." dedi.

Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ticaret savaşlarının bir etki uyandıracağı anlaşılıyor. Büyük küçük demeden herkesi etkileyecek şiddetli bir kasırga geldiğini söylemek abartılı olmayacak. Evet, dünyada ciddi bir belirsizlik ortamı var. Ama Türkiye'nin de yolunu aydınlatan güçlü bir ekonomi programı var." ifadelerini kullandı.

CHP'nin "boykot" çağrısına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye boykot çağrılarına prim vermedi. Boykotçular bizzat vatandaşımızdan boykot yedi. Türkiye ekonomisini batıracaklarını zannedenler bir kez daha avuçlarını yaladı. Muhaşefetin tüm kumpaslarına rağmen Türkiye'yi büyütüyoruz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "cuntacı" sözlerine yanıt veren Erdoğan, "Millet size destek vermiyor ve cuntacılardan medet umuyorsunuz. CHP demek, cunta demek." ifadelerine yer verdi.

Yolsuzluk soruştumasına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Firariler yakalanıp yargıya teslim edildiğinde esas dananın kuyruğu o zaman kopacaktır." dedi.

DEM Parti ile görüşmesine ilişkin Erdoğan, "Yarın DEM heyetini kabul ederek, terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz." diye konuştu.