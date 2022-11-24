Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahlı kuvvetlerimiz terör yuvalarını darmadağın ediyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden gelen öğretmenlerle Beştepe Sergi Salonu'ndaki buluşmasında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlık terörle mücadeleydi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Pençe-Kılıç Harekatı'nı hatırlatan Erdoğan "Silahlı kuvvetlerimiz Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri hava harekatları ile saldırıların planlandığı ve gerçekleştirildiği terör yuvalarını darmadağın ediyorlar. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''CUMHURBAŞKANI OLDUYSAK BUNUN TOHUMLAMASINI YAPAN ÖĞRETMENLERİMİZDİR''



''Tüm öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Teröre kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum, mekanları cennet olsun. Bizim varlık sebebimiz öğretmenlerimizdir. Eğer Cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir.

''DÖKTÜKLERİ HER DAMLA KANIN HESABINI MİSLİYLE SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri hava harekatları ile saldırıların planlandığı ve gerçekleştirildiği terör yuvalarını darmadağın ediyorlar. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Gabar'da da Cudi'de de Tendürek'te de olacağız. Öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz.

''BEN 75 KİŞİLİK SINIFTA OKUDUM, ŞİMDİ SAYI 20'LERİN ALTINA İNDİ''



Ben 75 kişilik sınıfta okudum. 120 kişilik sınıfların olduğu okullarımız vardı. Şimdi sayı 20'lerin altına indi. Bu biz azmin neticesi ile oldu. Bizim çektiğimiz çileyi bu nesil çekmesin istedik. Birileri öğretmenlerimizi kışkırtmaya başladı. Ama öğretmenlerimiz bu kirli oyuna gelmedi.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN UNVANINI KAZANAN ÖĞRETMEN SAYILARINI AÇIKLADI



Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin 672 öğretmenimizin 422 bin 368'i sınavda başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte toplam 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkı kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin 67 uzman öğretmenimizin 66 bin 422'si sınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktora eğitimini tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardır. Böylece 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı."