Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi yaraları sarma, acıları dindirme vaktidir

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplandı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ülkemiz 6 Şubat günü yaşadığımız 2 depremle tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir alanda, eşi benzeri görülmemiş bir depremle sarsıldı.

Artçı sarsıntıların sayısı 3 bin 170'i bulan depremler, 13 milyon insanımızın yaşadığı illerimizde ağır yıkımlara yol açtı. Depremin yıkım etkisi 500 kilometrelik alana yayıldı. Bu depremler en güçlü atom bombalarının yüzlercesine denk enerji ortaya çıkardı. Kahramanmaraş depremlerinin büyüklüğü, yıkıcılığıyla istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendiriliyor.

Dünyadaki uzmanların tamamının da ittifakıyla, büyüklüğü, yıkıcılığı, istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendiriliyor.

"35 BİN 418 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Depremde 35 bin 418 vatandaş hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi yaralandı. Yaralılarımızın 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır.

Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı

Depremde bölgesindeki hasarın büyüklüğü yanında çetin kış şartlarıyla ulaşım ve enerji başta olmak üzere altyapıda yaşanan yıkımlar işimize çok zorlaştırdı. Tüm bu sıkıntılar ilk etap hem arama-kurtarma hem yardım çalışmalarında ciddi aksamalara neden oldu.

"250 BİN KAMU GÖREVLİMİZ ÇALIŞMALARA KATILIYOR"

İlk saatte zorluklar aşıldıkça yürütülen çalışmalar daha sistematik ve etkili hale gelmeye başlandı. Depremin etkilediği yerleşim yerlerine ulaşıldı.

Bölge genelindeki çalışmalar, arama-kurtarmadan yardım malzemelerinin dağıtımına kadar bütün süreçleriyle düzene sokuldu. Türkiye'nin diğer 71 vilayetinden gelenlerle birlikte yaklaşık 250 bin kamu görevlimiz deprem bölgesindeki çalışmalarda yer alıyor. Sahada görevlendirilen iş makinesi sayısı 12 bin 235'e, uçak sayısı 76'ya, helikopter sayısı 121'e, gemi sayısı 26'ya, insansız hava aracı sayısı 45'e ulaştı.



Depremin üzerinden geçen uzun saatlerin ardından bile arama kurtarma ekiplerimizin yıkıntıların altından canlı vatandaşlarımızı çıkartabiliyor olması bu kara tablo içindeki en önemli teselli kaynağımızdır. 320 seyyar mutfak bölgede her gün sıcak yemek dağıtıyor. Kızılay yemek adedi 20 milyon, ekmek 22 milyon adedi buldu.

Toplam 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamış durumdayız.

"100 ÜLKEDEN YARDIM ÇAĞRISINA CEVAP ALDIK"



100 ülkeden yardım çağrısına cevap aldık. 84'ü toplamda 10 bin 943 arama kurtarma personeli ile sahadaki çalışmalara katıldı. 4 ülkenin ekibi çalışmalarını tamamlayıp geri döndü. Bu rakamın dünyadaki toplam arama kurtarma kapasitesinin çok önemli bölümüne tekabül ettiğinin altını çizmek isterim.

"30 BİN KONUTUN İNŞASINA HEMEN BAŞLIYORUZ"

Depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşaatına hemen başlayabiliyoruz. Kaybedecek tek bir dakikamız bile olmadığının bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmasına geçeceğiz. Amacımız, 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır.

Bu sürede çadır, konteynır, prefabrik yapılar, otel odaları, kamu misafirhaneleri, diğer illerimizdeki kiralık konutlarla depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarına cevap vermeyi planlıyoruz.

Bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ tarafından başlanmıştır.

Yerinde ihya edilebilecekleri yerinde, taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla depremin yıkımlarını tümüyle telafi edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızı maddi-manevi açıdan sahipsiz bırakmayacak, yardım ve barınma çalışmalarının sürmesini sağlayacağız.

"YIKILAN BİNALARIN YÜZDE 98'İ 1999 ÖNCESİ YAPILMIŞ"

Depremin yıktığı ya da oturulamaz hale gelen yerleri hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kentsel dönüşümünü sağladığımız 3 milyon 300 bin konutta ülkemizin yapı deprem güvenliğine önemli katkıda bulunmuştur. Böylece 24 milyon insanımızı huzurla oturacakları konutlara kavuşturduk. Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 yılı öncesi inşa edilenler olması bize bina standardı ve denetimi konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor. Kaybedecek tek bir dakikamız bile olmadığının bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceğiz.



Yılgınlığa, bezginliğe, yorgunluğa, yeise asla kapılmadan, beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak, kayıplarını telafi edeceğiz.

"ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN 100 BİN LİRA NAKDİ YARDIM YAPACAĞIZ"

İlk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira yardımı. Hane başına 10 bin lira destek yardımı yapacağımızı açıklamıştık.



Acil ihtiyaçlar için 100 bin lira nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız. Devlet ve millet olarak elele vererek hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız.



Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımız öncülüğünde 2022 karlarını yüzde itibariyle belli bir oranını şu an itibariyle 50 milyar lira civarıda bunları dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Bu meblağ depremzedeler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır.

Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır. Ülkemizin ihracatına 20 milyar dolar katkıda bulunan bölgenin ayağa kalkmasını sağlamak için her türlü katkıyı sağlayacağız.



Vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pekçok unsuru içeren yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacaktır.

'TÜRKİYE TEK YÜREK' KAMPANYASI

Kabine üyeleri, kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak, depremzedeler için AFAD'a toplam 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldık.

AFAD'a yapılan şimdilik tutarı 8, 3 milyar lirayı bulan yardımların tamamını deprem bölgesi için kullanıyoruz. Yarın akşam saat 20.00'de KKTC ve Azerbaycan'daki tüm televizyon kanalları ve radyoların katılımı ile 'Türkiye Tek Yürek' sloganıyla bir yardım kampanyası düzenlenecek.

KATAR'DAN 10 BİN KONTEYNER

Deprem bölgelerinde kurulan çadır sayısının 175 bini, konteyner sayısının ise 5 bin 400'ü geçti.

Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteynerİ ülke içi ve dışından yapacağımız takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine vereceğiz.

Kamu misafirhaneleri başta olmak üzere diğer barınma tesislerini de bu amaçla kullanıyoruz. Kredi ve Yurtlar Kurumumuza bağlı yurtlarımızı da öğrencilerimizin mağduriyetine meydan vermeden depremzedelere açtık.



Binlerce üniversite öğrencimiz, akademisyenimiz, idari personelimiz deprem bölgesinde çalışmalarda aktif görev alıyor.

Emniyet teşkilatımız 73 bin, Jandarmamız 65 bin personeliyle bölgede her konuda gece gündüz hizmet veriyor. Bölgede görev yapan 38 bin kahraman Mehmetçiğimize yaptıkları fedakarlık ve gayretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.

"SOSYAL MEDYADAN İFTİRA ATILDI"

Bir olmamız gereken zamanda sosyal medyada iftira atıldı. Bu iftiralar milletim tarafından asla affedilmeyecek.

Bir olmamız, yekpare hareket etmemiz gereken zamanda ne yazık ki Türkiye'de siyaset belli bir bölümüyle, ana muhalefet, ciddi manada çirkinleşti.

Bu tür yalanlarla sosyal medyada yalanlar öbür taraftan bakıyorsunuz kalkıyor Borsa İstanbul'daki atılan adımlarla SPK'nın önünde gösteri yapıyor. Bu milletin paralarının SPK'da veya farklı yerlerde yok edildiğinden bahsediyor. Gün bir ve beraber olma zamanıdır. Bu tür şeylerle ilgili elinde belgen varsa, hayat boyu zaten bu tür belgelerle konuşmadın. Hayatın hep yalanlarla hareket ettin. Bu arada yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Senin mumun çoktan yandı ve hala yanmaya devam ediyor.

Bozguncuların fitnelerine, yalanlarına, hezeyanlarına kesinlikle itibar etmeden, ülkemizden bu felaketin izlerini silmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her türlü çirkefliği sergileyenleri biz de not ediyoruz.

"ŞİMDİ ACILARI DİNDİRME VAKTİ"

Şimdi yaraları sarma, acıları dindirme, yıkılanları yapma, milyonlarca insanımızı yeniden hayata bağlama vakti.