Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti
19.06.2026 17:11
Son Güncelleme: 19.06.2026 17:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Singapur Başbakanı Lawrence Wong
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattının açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki programının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti.
Görüşmede, Türkiye ile Singapur arasında, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirilmesi bekleniyor.
Ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.
Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.