Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinirlioğlu’nu tebrik etti

Cummhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Atamanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.