Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil havacılıkta şampiyonlar ligindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul Havalimanı 'nda 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde konuştu.

"İSTANBUL HAVALİMANI KÜRESEL BAĞLANTIDA DÜNYA LİDERİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hizmete alacağımız 4. ana pist ve ilave yatırımlar, küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanımıza çok önemli katkılar yapacak. Taksi ve bekleme sürelerinde, yakıt ve zaman tasarrufuna kadar bu yatırımlar havalimanımızın hizmet standartlarını daha da yükseltecek.” dedi.

Türkiye 'nin konumunun avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ettiklerini de söyleyen Erdoğan “Türkiye'yi dünyanın en büyük uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline getirdik. Ekonomiden, eğitime aziz milletimize hizmet için uğraşıyoruz. 81 ilimizi kapsayan hizmet anlayışındayız. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla eserlerle hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın 84 buçuk milyon yolcuya hizmet ederek Avrupa'da ikinci sıraya yerleştiğini söyledi.