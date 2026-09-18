Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil havacılıkta şampiyonlar ligindeyiz
18.09.2026 15:03
Son Güncelleme: 18.09.2026 15:40
İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç kattığını söyledi. Erdoğan "İstanbul Havalimanı küresel bağlantıda dünya lideri." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde konuştu.
"İSTANBUL HAVALİMANI KÜRESEL BAĞLANTIDA DÜNYA LİDERİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hizmete alacağımız 4. ana pist ve ilave yatırımlar, küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanımıza çok önemli katkılar yapacak. Taksi ve bekleme sürelerinde, yakıt ve zaman tasarrufuna kadar bu yatırımlar havalimanımızın hizmet standartlarını daha da yükseltecek.” dedi.
Türkiye'nin konumunun avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ettiklerini de söyleyen Erdoğan “Türkiye'yi dünyanın en büyük uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline getirdik. Ekonomiden, eğitime aziz milletimize hizmet için uğraşıyoruz. 81 ilimizi kapsayan hizmet anlayışındayız. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla eserlerle hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın 84 buçuk milyon yolcuya hizmet ederek Avrupa'da ikinci sıraya yerleştiğini söyledi.
Yeni pist, İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti. Yeni pistle taksi ve havada kalış süreleri kısalacak.
Erdoğan, “İçeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık.” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 604,4 milyar lirası havayolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptıklarını belirtti.
“Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik.” diyen Erdoğan “2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. 2026'nın ilk 8 ayında ülkemiz genelinde havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse 2 katına ulaştı.” ifadelerini kullandı.
Yeni beton pist, 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde. 4'üncü ana pistin devreye alınmasıyla toplam pist sayısı 6'ya çıktı.
"YAKIT VE ZAMANDAN TASARRUF EDİLECEK”
Erdoğan, 890 milyon euro yatırım değerine sahip 4. ana pist ile toplam pist sayısının 6'ya yükseldiğini söyleyerek "Yakıt zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacak." dedi.
"İSTANBUL HAVALİMANI DEV BİR SAHA İÇİ EKONOMİ"
İstanbul Havalimanı'nın başlı başına dev bir saha içi ekonomi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Burada şu anda 202 bin insanımız çalışıyor bin 100'ün üzerinde ticari işletme faaliyet gösteriyor. İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık yüzde 2,2'sine yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor." diye konuştu.
MUHALEFETE ELEŞTİRİ: ENTRİKAYLA VE YOLSUZLUKLA BU ÜLKEDE SİYASETÇİLİK OYNAMA DEVRİ KAPANMIŞTIR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında ana muhalefete de tepki gösterdi.
Erdoğan şöyle konuştu:
“-Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır.
-Projemizi israf diye eleştirenler, isim, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ededursun, biz ülkemize yeni yatırımlar kazandırmaktan geri durmayacağız.
"HAVACILIKTA ŞAMPİYONLAR LİGİNDEYİZ"
-Türkiye sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır.”