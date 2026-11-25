Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu.

Konuşmasına Eskişehir'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı dilerek başlayan Erdoğan, geçen günlerde de Malatya'da meydana gelen helikopter kazası ile dünkü kazanın araştırıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine de geniş yer ayırdı; “Bütün adımlarımızı hukuk içinde kararlılıkla ve devlet ciddiyetiyle atıyoruz. İstismara provokasyona açık en ufak bir alan bırakmak istemiyoruz.” dedikten sonra muhalefet partilerinin tutumlarına tepki gösterdi:

“2,3 trilyon dolara ve 10 binlerce cana mal olan bu musibetten Türkiye kurtulsun istiyoruz ama bazı muhalefet partileri çözümü ertelemeye çalışıyor. Siyaset çözüm üretme yeridir. Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar.”

14 mağaranın daha boşaltıldığını da sözlerine ekleyen Erdoğan, Meclis'te kurulacak olan İzleme Komisyonu'nun da çalışmalarına yakında başlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

HELİKOPTER KAZASI

"12 Kasım'da Malatya'da bir başka askeri helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 4 askerimiz şehit düşmüştü. 12 gün arayla yaşanan elim kazanın araştırılması için tahkikatlar başlatılmıştır. Şehitlerimize rahmet diliyorum.

KADINA KARŞI ŞİDDET

Kadına şiddet insanlık suçu. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da ve İran'da siyonist rejimin insanlık dışı şiddetinin kurbanı olan tüm kadınlara rahmet diliyorum.

Kadına yönelik şiddet vicdansızlıktır, alçaklıktır. Şiddet sadece kadına el kaldırmak, vurmak değildir. Şiddetin görüneni olduğu gibi çok daha sinsi biçimleri de vardır. Mesela, bir kadını sırf cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakmak bir şiddet türüdür. kadının emeğini sömürmek, bir meta olarak görmek şiddetin bir türüdür.

Kadınlar üzerinde siyasi görüşü, inancı, kutsal değerleri sebebiyle psikolojik baskı kurmak bir şiddet türüdür. Cinsiyetsizleştirme politikaları da bir şiddet türüdür. Şiddet hep fiilde değil, bazen bir tehditte, bazen kötü sözde, bazen de kadının önüne koyulan engellerde kendisini gösterir. Şiddetin bahanesi olmaz. Şiddetin kadın üzerinde açtığı yara değişmez. Biz şiddete 0 tolerans derken meseleye buradan bakıyoruz. Şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Bizim mücadelemiz sadece fiziki boyutuyla sınırlı değildir. kadını değersiz gösteren, kadınlık onurunu zedeleyen bütün anlayışlarla bütün uygulamalarladır.

Kadına şiddetle mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim. Hala aşılması gereken engeller olduğunu bilmekle birlikte bu yolda katedilen mesafeden büyük memnuniyet duyuyorum.

Son 20 yılda hem kadın haklarında hem de şiddetle mücadelede dönüm noktası mahiyetinde politikaları hayata geçirdik. 2012'de Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu devreye aldık. Bu kanunla birlikte Türkiye'de yeni dönem başladı. Cinsel suçlar için öngörülen cezaları artırdık. 2020'de ihtisas mahkemelerini hayata geçirdik. 21-22'de ceza kanunumuzda yaptığımız düzenlemelerle kadını hedef alan suçlarda cezaları artırdık.

Şiddete uğrayan kadınlara psikolojik, sosyal ve hukuki destek sunan şiddet önleme ve izleme merkezlerinin sayısı 88'e çıktı. 651 sosyal hizmet kuruluşu ülkemizin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. 81 ilde 112 kadın konuk evi bulunuyor. KADES uygulaması 24 saat devrede.

“KADINLARIN YANINDAYIZ”

Sadece şiddetle mücadele bağlamında değil diğer alanlarla da her zaman kadınların yanındayız. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını teşvik ediyoruz. 81 şehrimizin tamamında açtığımız üniversitelerle başörtüsü yasağı gibi kaldırdığımız nice yasakla kadınların eğitime, iş hayatına katılımında ciddi başarılar yakaladık.

"14 MAĞADA DAHA BOŞALTILDI"

Terör belasını bertaraf etmeye dönük çalışmalarımıza paragraf açmak istiyorum. 2 yıl önce başlattığımız Terörsüz Türkiye projesinde önemli mesafeler aldık. Geçen hafta Hakurk'ta 14 mağara daha boşalttık. Bütün adımlarımızı hukuk içinde kararlılıkla ve devlet ciddiyetiyle atıyoruz. İstismara provokasyona açık en ufak bir alan bırakmak istemiyoruz.

2,3 trilyon dolara ve 10 binlerce cana mal olan bu musibetten Türkiye kurtulsun istiyoruz ama bazı muhalefet partileri çözümü ertelemeye çalışıyor. Siyaset çözüm üretme yeridir. Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar. Gençlerin, kadınların kaybettiği bir ortamda hiç kimse kazanamaz.

Süreç başarıya ulaşırsa Türkiye kazanır, hepimiz kazanırız. Kadınlara da önemli görev düşüyor. Ülkemizdeki tüm kadınların süreci sahiplenmelerini istirham ediyorum."