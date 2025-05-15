PKK'nın fesih kararı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah bırakma sürecini MİT izleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Konya'da yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Biz siyaset sahnesine öylesine çıkmış bir kadro öyle bir teşkilat asla değiliz. Bizi bir araya getiren ortak bir anlayışımız, hedeflerimiz, ortak bir davamız var. Biz AK Parti'nin tabelasını asınca siyaset sahnesine çıkmadık. Bizim için tarih AK Parti ile başlamadı. Bizim için tarih 200 yıl önce başlamadı. AK Parti olarak kökü mazide olan atiyiz.

"EN ÖNEMLİ FARK BUDUR"

Biz nereden geldiğini bilen nereye gittiğimizi gayet iyi bilen bir kadroyuz. Bizim muhalefetten ayıran en önemli fark budur.

Davamız büyük, misyonumuz büyük, derdimiz de büyük. Bu yol kutlu olduğu kadar zorlu bir yol. Bu yol aşk isterse, gayret ister, çabalama ister, yanıp tutuşma ister. Biz yanacağız ki çevremiz aydınlanacak. Biz bu yola çıkar, mevki, makam, rütbe için çıkmadık. Biz bu yola, millet uğruna vatan uğruna yanmak için çıktık.

Sizlerle Türkiye Yüzyılı ülküsüne giden yol ve dava arkadaşlığı yapmaktan bahtiyar duyuyorum.

"ZAFERLERİMİZ ORTAKTIR"

Bu stratejik coğrafyada Türk, Kürt, Arap birlikte galip olmuştur. Zaferlerimiz ortaktır.

Biz düştüğümüzde zayıfladık, emperyalistler bunu iyi biliyor; böl, parçala, yönet.



Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Kürk'ü Türk'ten ayırırsan yalnız kalır ve yutarlar. Türk'ü Kürk'ten ayırırsan yalnız kalır zayıflar. İçerde de dışarda da kutuplaştıran bölen parçalayan değil birleştiren olacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz inadına kardeşliği savunacağız.



PKK'NIN FESİH KARARI



Silah bırakma ve fesih sürecinin MİT ve güvenlik birimlerimiz tarafından titizlilikle izleneceğini söyledik. Biz terörü, şiddeti, silahı tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız.

MHP ile çok yakın işbirliği halindeyiz. Sabırlıyız aynı zamanda umutluyuz.

Milletimizi 10 binlerce canını canını, trilyonlarca dolarlık kaynağını yutan terör girdabından tamamen çıkartmakta kararlıyız. Kimsenin kaygısı olmasın. İlgili kurumlarımızla her konuyu çok kapsamlı olarak değerlendiriyoruz. Temkinliyiz, tedbirliyiz, iyimseriz. Her bakımdan çok daha güçlüyüz. Ne Irak'ta ne Suriye'de sınırımızda teröre tahammülümüz hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da hiç olmayacak. Bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir. Yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır.

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞME

Zelenski'yi ve heyetini ağırladık. Rusya ve Ukrayna savaşına adil bir barışla son verme çabalarını konuştuk.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Türkiye hak ettiği konuma hızla geliyor. Türkiye'nin ufku açılıyor. Türkiye'nin önü aydınlanıyor. Terörsüz Türkiye ile en büyük eserimizi inşa ediyoruz.

Bu ülkenin aleyhine olacak her girişimin önünde Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli duru. Kimsenin zihninde şüphe, soru işareti kalmayacak şekilde Terörsüz Türkiye'yi hep birlikte anlatacağız.