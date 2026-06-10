Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şikayet eden de dava açan da CHP'li

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasında AK Parti Grup Toplantısı'na katılım gösterenlere teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk siyasetine hiç yakışmayan olayların yaşandığı bu günlerde, siyaseti marjinalize edenlere AK Parti grubundaki şu kardeşlik tablosunun herkese örnek olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

6 BELDEDE YAPILAN ARA SEÇİM

Cumhur İttifakı çok anlamlı bir seçim zaferine imza attı. Kelimenin tam anlamıyla sandıkları patlatan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Bu güveni asla boşa çıkarmayacağız. Ana muhalefet partisinin kimi aktörleri gündem oluşturma çabasındaydı. Düne kadar bağıranlar 3 gündür suskun. Sandık sonucuyla ortadan kayboldular. Kusura bakmayın, siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz. Kendinizi düzeltmez, gerçekçi siyaset yapmazsanız daha çok dut yemiş bülbüle dönersiniz.

“ŞİKAYET EDEN DE DAVA AÇAN DA CHP'Lİ”

Esas sorun bunların zihninde, sokakta kurdukları bağın samimi olmamasından kaynaklanıyor.Kurultaya ilişkin tartışmalarda, kurultayı yapan da şaibe bulaştığını iddia eden de iddiaları belgeleriyle mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler de yine kendileridir. Rüşvet iddiaları kendilerinden çıktı. Mahkeme sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı bir kez daha göstermiştir.

“SALON KAPMA SAVAŞININ TARAFI OLMAYIZ”

Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine girmeyeceğiz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz, olmayacağız. Başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğini önemsemiyoruz. Biz kendimize yakışanı yapmakla mükellefiz.

“KAVGALI MUHALEFETTEN FAYDA GELMEZ”

Bugüne kadar şahıslarla mücadelemiz olmadı, olmayacak. Mücadelemiz CHP'nin halk ve milli irade düşmanı ideolojiyledir, millete tepeden bakan jakoben zihniyetlidir. Tembel ve kavgalı muhalefetten bu ülkeye fayda gelmez. AK Parti olarak temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan, kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bombaya dönüşen bu krizin aşılmasıdır. Bu yüce çatı altında milleti temsil eden hiçbir partinin kavgayla çatışmayla sokaklara, Meclis koridorlarına taşan güç mücadelesiyle anılmasını arzu etmeyiz. TBMM'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine rıza göstermeyiz. Türkiye hak ettiği muhalefet kavuşacak.

"NATO TARİHİNDE REFERANS OLACAĞIZ"

Çok önemli zirve ve toplantılara ev sahipliği yapmanın haklı gururu var. Ankara, NATO tarihinde referans noktası olacak. 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'ne büyük önem atfediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu zirveye katılması kıymetli. Yaklaşık bir aylık zamanı en etkili şekilde kullanacağız.

“İSRAİL BARIŞ VE HUZURU TEHDİT EDİYOR”

Filistinlilere yönelik soykırım sistematik şekilde devam ediyor. İsrail barış ve huzuru tehdit ediyor. Dünyanın gözü önünde 73 bin masun katledilmiştir. İsrail aynı anda İran'a saldırmış, yetmemiş aynı anda Lübnan'ı işgal etmeye çalışmıştır.

“KARDEŞLERİMİZE YÖNELİK SALDIRIYA GÖZ YUMMAYIZ”

Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları Türkiye'yi tehdit ediyor. Kardeşlerimize yönelik saldırıya göz yummayız. Şam ve Beyrut İstanbul'un kardeş şehridir.

“DOĞU AKDENİZ'DE CEVABIMIZ ÇOK SERT OLUR”

Kimse macera, hayal peşinde koşmasın. Kimse eli kanlı siyonistlerin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin, Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kast edilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.

İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini tüm insanlık çekecektir. İsrail durdurulmalı. Türkiye elinden geleni yapacaktır."