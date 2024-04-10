Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi parti liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 partinin genel başkanıyla görüştü, bayramını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi parti liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı 'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanların karşılıklı olarak birbirlerinin 'nı tebrik ettiği kaydedildi.

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