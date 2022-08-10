Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slonvenya Cumhurbaşkanını ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenyalı mevkidaşı Pahor'u ağırladı. İki lider birçok ikili anlaşmaya imza attı.

Haberler - ntv.com.tr 10.08.2022 - 19:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slonvenya Cumhurbaşkanını ağırladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Borut Pahor’u ağırlıyor.

Liderler arasındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki NATO müttefiki olarak özellikle sanayi alanında pek çok ortak adım atıldı.

Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, 'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum.

Sayın Pahor, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan samimi bir tutum sergiledi" dedi. 

lideri Borut Pahor ise 'nin Finlandiya ve İsveç üyelikleri alanında çözüme açık olduğu için teşekkür etti. 

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