Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağın karıştırılmasına izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına İzmir'de şehit olan emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Erdoğan, "Milletimizin ve emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nda yaşanan gerginliğe değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine 'eyvallah' demeyeceğiz." dedi.

Sokak çağrılarına tepki gösteren Erdoğan, "Sokaklarımızın karıştırılmasına, İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz." diye konuştu.

YUVA KURACAK GENÇLERE DESTEK



Cumhurbakanı Erdoğan, gençlere verilen evlilik kredisinin miktarının arttırılacağını açıkladı. Erdoğan, "2026 yılı Ocak ayı itibariyle çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin TL'ye, diğer durumlarda 200 bin TL'ye çıkartıyoruz. Ayrıca 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmesi durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama geliri asgari ücretin 2,3 katı olması şartı 2,5 katına çıkartıldı." ifadelerini kullandı.

ÇELİK KUBBE ENVANTERDE

Çelik Kubbe'nin 86 milyona hizmet edeceğini söyleyen Erdoğan, "Çelik Kubbe ile farklı bir lige çıktık. 'Çelik Kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak diyecek' kadar gözünü nefret bürümüş bir güruhun, ülkemizin güvenliği konusunda kaygı duyulması gereken bir konudur. Çelik Kubbe 86 milyona hizmet edecektir. Ana muhalefet partisi liderinin Sinop'ta da aynı yaklaşımı sergilemesi basiretsizlik örneğidir. Sinop'tan Rusya, Peru, Japonya ve Almanya başta olmak üzere ihracat yapılıyor. Türkiye'de üretilen samonun 3'te 1'i Sinop'ta yetiştiriliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip Akkuyu Nükleer Santralinin devreye girmesiyle tabiri caizse şeytanın bacağını kıracağız.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Netanyahu hükümetinin iyice zıvanadan çıktığı bu sıkıntılı günlerde Gazze'nin yanındayız. Cinayet şebekesinin tüm baskı, tehdit, baskı ve şımarıklıklarına rağmen dik duruşumuzu koruyoruz. İnşallah bu yıl yapılacak Birleşmiş Milleteler Genel Kurulu'nda da Filistinli mazlumların oradaki sesi olacağız.

300 bininci deprem konutunu teslim ettik. Deprem bölgemiz için kullandığımız kaynak 75 milyar doları aştı. Seçim döneminde bizi insafsızca eleştiren, afetzedelere bedava ev sözü verip ortadan kaybolan, İzmir'de TOKİ'yi bile geçecek iddiasıyla yola çıkıp binlerce İzmirliyi dolandıran çapsızlara Malatya ve diğer illerdeki deprem konutlarını ziyaret etmelerini tavsiye ederim.

CHP İL BAŞKANLIĞINDA GERGİNLİK

Bağırsalarda, çağırsalarda, yabancı basın kanalları sızlansalarda adaletin tecellisine engel olamayacaklar. Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şey, tanımamak ayrı şeydir. Başvuru yolları ardına kadar açıktır. Ama ben mahkeme kararlarını tanımıyourm demek hukuk devletine kafa tutmaktır. Sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin huzunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah edemeyeceğiz. Adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı yerine gerireceğiz.

"Türkiye'yi kalıcı biçimde yüksek gelirli ülkeler ligine taşımayı istiyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. OVP sadece rakamlardan ibaret değil. Ekonomide güveni pekiştiren, öngörülebilirliği artıran, halkın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi amaçlayan vizyondur.

YUVA KURACAK GENÇLERE DESTEK

