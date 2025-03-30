Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti İl Teşkilatlarına video mesaj gönderdi. Erdoğan partililerin Ramazan Bayramını tebrik etti.



İBB'ye yönelik soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır" diye konuştu.

Erdoğan, "Ramazanın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir" dedi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi gündemlerine odaklanacaklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'yi hedefleriyle bir an önce buluşturmak için canla başla çalışıyoruz, çalışacağız. Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartla taraf olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Geçen sene 8 Aralık'ta Suriye'den 14 yıl sonra büyük bir müjde aldık. Bir milyon insanın hayatına mal olan, birçok tarihi şehrin yıkılmasına, insanın zarar görmesine sebep olan Suriye'deki zulüm hamdolsun son buldu. Suriye halkı 61 yıllık Baas dikdatörlüğünü yıkarak muazzez zafere imza attı. Suriye'nin önünde açılan yeni yolun hayırlara vesile olacağına inanıyoruz.



Terör kendisini feshedip silahlarını teslim etmesiyle birlikte Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan bir prangadan daha inşallah kurtulmuş olacak. Silahın baskısı devre dışı kalınca sivil siyasetin sorun çözme kapasitesi artacak. Bunun da kazananı demokrasimiz ve 85 milyonun bütün fertleri olacaktır"



