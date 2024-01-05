Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somalili mevkidaşı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.



Somali ile Etiyopya arasındaki gerileme de değinen Erdoğan, Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini de ifade etti.