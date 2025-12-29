Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u kabul etti

İsrail'in, Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somalilan'ı ülke olarak tanıması bölgede tansiyonu yükseltirken, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.

Erdoğan, Mahmud'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Tören sonrası iki cumhurbaşkanı önce baş başa görüştü, ardından da heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Görüşmelerde, Türkiye-Somali ilişkileri tüm boyutlarıyla masaya yatırılırken, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için izlenecek yol haritası ele alındı.

Kritik zirvede, Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali hükümetinin ulusal birliğini sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmeler de masadaydı.