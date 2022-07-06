Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali'ye yardımlarımız 1 milyar doları aştı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 10 yılda Somali'ye yaptığımyardımların tutarı 1 milyar doları aştı. Bugün Somali'nin birçok alanda gelişme gösterdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinin Türkiye'yi önemli bir ortak, Somali halkının güvendiği, hedefledikleri refah ve kalkınma için vazgeçilmez bir dost olarak gördüğünü söyledi.



Mahmud ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ERDOĞAN: İLİŞKİLERİMİZİ SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi artırmaya gayret ediyoruz. Kıta ile ilişkilerimizi geliştirerek sürdürme noktasında kararlıyız" dedi.



Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Somali'nin 2011 yılında, uluslararası toplumun tabiriyle çökme noktasına geldiğine dikkati çeken Erdoğan, o yıl kapsamlı bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek Somalililerin yanında oldukları mesajını verdiklerini aktardı.



Bu ziyaret vesilesiyle Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin açılışını yaptıklarını anımsatan Erdoğan, "Dünyada malumunuz, en büyük büyükelçilik binamız Somali'dedir. 80 bin metrekarelik bir alanda inşa ettik ve bir başka ülkede bizim böyle bir büyükelçiliğimiz yok. Buradaki büyükelçiliğimizle iftihar ediyoruz. Müteakiben Türk Hava Yolları, Somali'nin 20 yıllık yalnızlığına doğrudan seferler başlatmak suretiyle son verdi. Malum 2011, 2015 ve 2016'da üç kez Mogadişu'yu ziyaret ettik. 2012-2017 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı görevini deruhte eden değerli kardeşimle o dönemde birlikte attığımız adımlar, Somali'nin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı oldu." diye konuştu.



Aradan geçen zaman zarfında sağlıktan eğitime, altyapıdan kapasite gelişimine kadar Somali'ye her alanda destek verdiklerini, vermeye de devam ettiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"TİKA, Türk Kızılay, AFAD Başkanlığımız başta olmak üzere birçok kurumumuz sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece resmi kurumlarımız değil, önemli sayıda sivil toplum kuruluşumuz da yardımlarıyla Somalili kardeşlerimizin yanında yer alıyor. Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi yalnızca Somali'de değil, bölge ülkelerindeki kardeşlerimizin dertlerine de derman oluyor.

ERDOĞAN: YARDIMLARIMIZ 1 MİLYAR DOLARI AŞTI



Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı. Bugün başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere Somali'nin birçok alanda önemli gelişme sergilediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Aziz kardeşimin Cumhurbaşkanlığı görevine ikinci kez gelmesiyle sonuçlanan seçimlerin Somali ve Somalili kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki dönemde kıymetli kardeşimin liderliğinde görev alacak yeni hükümete şimdiden başarılar diliyorum. Türkiye bu dönemde de Somalili kardeşlerinin yanında yer almaya, uluslararası alanda Somali'nin sesi olmaya devam edecektir."



Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile yaptıkları görüşmelerde Türkiye-Somali ilişkilerini ayrıntılarıyla ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, muhtelif alanlardaki iş birliklerini artırarak sürdürme ve ilişkilerin ahdi zeminini tahkim etme konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.



Somali'de hükümetin kurulmasının ardından bu konuda hızla gerekli adımları atmada fikir birliğine vardıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İkili ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 31 artarak 363 milyon dolara ulaştı. Tabii bu noktalara 2003 yılının 2 milyon dolarlık seviyelerinden geldiğimiz de akılda bulundurulmalıdır. Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel meseleleri de ele alarak Somali'nin istikrar ve güvenliğinin tüm Afrika boynuzu için taşıdığı öneme vurgu yaptık. Bugüne kadar 5 bin Somalili askerin eğitimini tamamladık. Ayrıca 1000 özel harekat polisine eğitim verdik. Türkiye olarak Somali'nin istikrar ve güvenliğine, terörle mücadelesine katkılarımızı sürdürme kararlılığımızı bu vesileyle buradan tekrarlıyorum."



Somali'nin, Türkiye'nin Afrika kıtasının ekonomik kalkınmasına, sosyal barış ve istikrarına verdiği önemi gösteren temel örnek olduğunun altını çizen Erdoğan, "Türkiye olarak kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi artırmaya gayret ediyoruz. Kıta ile ilişkilerimizi geliştirerek sürdürme noktasında kararlıyız." açıklamasında bulundu.



TÜRKİYA SOMALİ ARASINDA ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un huzurunda iki ülke arasında bir anlaşma imzalandı.



İki ülke arasındaki "Ayni Hibe Desteği Anlaşması"na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Somali Dışişleri Bakan Vekili Balal Muhammed Kusmen imza attı.



CUMHURBAŞKANI MAHMUD: DESTEĞİNİZ UNUTULMAYACAK



Daveti ve misafirperverliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mahmud, yaptıkları görüşmenin başarılı ve verimli geçtiğini belirtti.



Mahmud, Somali'nin güvenlik kurumlarının kapasitelerinin inşası ve ekonomisinin yeniden yapılandırılması konusundaki bütçe desteği, sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetlerine verilen samimi destekten dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti.



Her iki ülkeyi de etkileyen uluslararası meselelerde Türkiye ile Somali arasında iş birliğinin bulunduğunu söyleyen Mahmud, "Somali halkının karşılaştığı insani durum konusunda Türkiye devleti ve Türk halkının cömertliği ve çabalarını takdir ediyorum. Aynı şekilde Covid-19 ile mücadelede Türkiye'nin bize verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Somali’deki bazı bölgelerde devam eden insani durumun yönetilmesinden yola çıkarak kuraklıkla mücadelelerine öncülük etmesi için bir özel temsilci atadığını belirten Mahmud, “Bu da Türkiye başta olmak üzere uluslararası dostlarımızın desteğiyle kuraklıktan kaynaklanan sorunlara acil bir çözüm bulunmasındaki kararlığımızı göstermektedir” şeklinde konuştu.



Mahmud, Somali'deki kuraklığın neden olduğu insani durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ele aldıklarını kaydederek, şunları söyledi:



“Bu vesileyle tekrar Türk kardeşlerimize daha önce de olduğu gibi destek vermeleri ve elinden geleni yapmaları için çağrıda bulunmak istiyorum. Dayanışmanız ve desteğiniz Somalili insanların hayatlarının kurtarılmasına sebep olacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır.“



Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugünkü görüşmesinde ayrıca Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iki ülke için önemli olduğunu vurguladıklarını, güvenlik, ekonomi, ticaret ve kültür alanlarında yapacakları iş birliğiyle ikili ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarının altını çizdiklerini getirdi.



İki ülke arasındaki dostluğa işaret eden Mahmud, "Somali, Türkiye'yi önemli bir ortak, Somali halkının güvendiği, hedeflediğimiz refah ve kalkınma için vazgeçilmez bir dost olarak görmektedir." ifadesini kullandı.



Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde gösterdiği özel gayretlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mahmud, şunları kaydetti:



"Bu samimi gayretleri ve yıllarca yaptığı isabetli yatırımlar iki ülkenin de faydalanabileceği ve tarihi ilişkilerimizi daha da güçlendirebilecek fırsatların çıkmasına neden oldu. 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiğiniz ilk ziyaretinizle iki ülke ilişkileri açısından koyduğunuz sağlam temelleri daha da güçlendireceğinizden eminim. Yakın gelecekte tekrar sizi Somali'de ağırlamaktan çok memnuniyet duyacağım."