Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son rakamlar mevzi kaybettiğimizi gösteriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kars Barajı'nın açılışına video konferansla katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, corona virüsle mücadeledeki son rakamları değerlendirdi.

"Son günlerdeki rakamlar salgınla mücadelede mevzi kaybettiğimizi gösteriyor" diyen Erdoğan, "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek salgını gündemimizden çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, ekonomide alınan önlemlerin etkilerinin ise mayıs ayından itibaren görülmeye başladığını belirtti. Ekonomide toparlanma sinyallerinin 'oldukça' güçlü geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı "Yılın ikinci yarısıyla birlikte, ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Hükümete geldiğimizde ülkemizde toplam 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz.



Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santrallerle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik.

Ülkemizi bu seviyeye getirmek için 18 yıldır çalıştık. İmar yolunda attığımız her adımda engellemeyle karşılaştık.

Türkiye'nin demokrasi ve ekonomi yolunda katettiği mesafenin en somut sonuçlarını koronavirüs salgını döneminde gördük.

2020'nin ilk çeyreğinde mart ayının önemli kısmını salgınla mücadeleyle geçirmemize rağmen yüzde 4,5'lik büyüme oranı elde ettik.

Salgın sürecinde vatandaşlarımızın sağlığı yanında ekonomimizin sağlığını korumaya öncelik verdik.

Borsamız yeniden 115 bin bandına dayandı. Haziran başından itibaren konut ve otomotivde haraketlilik başladı. Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden 93 milyarın üzerine çıkardık.

Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini, hem sağlık altyapımızla hem gıda ve temizlik tedarik zincirimizle hem de kamu güvenliği bakımından örnek bir yönetimle göğüsledik.

Tasak anlaşmalarıyla Türk Lirası'nı dünya piyasasında işlem gören itibarlı bir para birimi haline getiriyoruz. Bu süreçten de hızlı bir şekilde çıkıp eski büyüme oranlarına ulaşağız.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız."