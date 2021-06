Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de AK Partili belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında, her kademede istişareye, ortak akla, diyaloğa önem veren bir kadro olarak bundan sonra daha sık bir araya gelmeyi ümit ettiğini belirtti.



AK Parti'nin mahalli idareler karnesiyle milletin gözünde ibra olmuş, milletin teveccühünü kazanmış bir parti olduğuna işaret eden Erdoğan, kendilerine 19 yıl önce iktidar kapısını açan ve 19 yıl boyunca iktidarda tutanın da yerel yönetimlerdeki üstün gayretleri, hizmetleri ve başarıları olduğunu söyledi.



Erdoğan, son 19 yılda hayata geçirdikleri reformlarla mahalli idarelerin gücünü ve hizmet kabiliyetini daha da artırdıklarını ifade etti.



Vatandaşların hayatına dokunan hizmetlerin önemli bir kısmını halen AK Parti belediyelerinin yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu bakımdan, her birinizin işlerini yürütürken büyük bir mekanizmanın en kritik parçası olduğunuzu unutmadan çalışması son derece önemlidir. AK Parti son 19 yılda, insanımızın beklentilerinin çıtasını da yükseltmiştir. Artık vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil, kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını da bekliyor. İnsanımız telefon açtığında muhatap bulmayı, soru sorduğunda cevap almayı, bir sıkıntısını ilettiğinde çözülmesini, kısa vadede çözülmezse bile en azından ilgilenilmesini arzu ediyor. Gönül belediyeciliği derken biz de işte böyle bir anlayışı kast ediyoruz. Vatandaşa değer veren, sorunlarına samimiyetle çözüm arayan, gayretli, çalışkan dürüst bir belediyecilik tasavvurundan bahsediyorum. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki gönülden yapılan her iş bereketlenir, yüksünerek yapılan işlerin ise hiç kimseye bir faydası olmaz."



''SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ HİZMETİN YERİNİ ALAMAZ''



Erdoğan, belediye başkanlarından insanlara canla başla hizmet ederken, güler yüzü, saygıyı, samimiyeti, tevazuyu asla elden bırakmamalarını istedi.



"AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir ve vatandaşın içinde olmalı. Sokaktan, çarşıdan pazardan ayağını asla kesmemelidir'' diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde çok açık ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz. Bizim siyasetteki varlık gayemiz, birilerine imtiyaz sağlamak, menfaat devşirmek, birilerine makam, mevki sahibi kılmak değildir. Bizim öncelikli vazifemiz halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek, Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı tesis etmektir.



''İHALELERİ CANLI YAYINLAYIN''



Sizlerden, 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız manifestomuzdaki 11 prensibe sıkı sıkıya sahip çıkmanızı istiyorum. İmar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde, adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin. Millet sizin eserlerinizi, hizmetlerimizi görsün."



Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının illere yönelik özel çalışmalar yaptığını, adeta her belediyenin röntgenini çektiğini, bu çalışma sonunda belediye başkanlarının önümüzdeki seçimlere kadar izleyeceği yol haritasının çıktığını dile getirdi.



''BAŞARINIZ 2023 SEÇİMLERİNİN SONUCUNU ETKİLEYECEK''



"Unutmayınız, sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecektir'' diyen Erdoğan, belediye başkanlarından şehirlerindeki her bir haneye ulaşmalarını, sorunları yerinde görerek, vatandaşların dertleriyle dertlenmelerini istedi.



"EVLERE MİSAFİR OLMAYA MECBURUZ"



Erdoğan, millete ve şehirlere hizmet yolunda belediye başkanlarına başarı dileyerek, "Kapılar çalınarak evlere misafir olmaya mecburuz. Bunu geliştirerek gönül belediyeciliğini de tüm şehirlerde yaygınlaştırmamız lazım. Mütevazı olmak, tevazu içinde çalışmalarımızı yaygınlaştırmak bizim için en önemli görev ve ben bunu başaracağımıza inanıyorum. 2023'e de böyle hazırlanmamızın gereğini tekrar hatırlatıyorum" diye konuştu.

