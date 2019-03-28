Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atakule'de gençlerle buluştu. Sosyal medyadan canlı yayınlanan programda Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"İkinci gençlerle buluşma toplantımı sizlerle yapıyorum. Yoğun bir maraton; tam böyle finale geldiğimiz anda sizlerle başkentimizin bu güzel yerinde Atakule'de bir taraftan hem Ankara'yı izleyerek hem de karşılıklı moderatörlüğümde böyle bir toplantıyı yapmak benim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Ben sizlerden sorular alacağım, cevaplandırmaya çalışacağım. Bu beka sorununun öne çıktığı bir seçim. Kandil'den yönetilen bir süreci takip ediyoruz. Mehmetçiğimiz, polisimiz ciddi bir mücadele veriyor. İyi bir netice aldığımızı düşünüyorum.

"GBT'LERİ HAZIR SONUCA GÖRE ADIM ATACAĞIZ"

Yatırımların olmamasının nedeni terör. Mardin bir medeniyetler şehri. 3 dinin bir arada olduğu yer. Biz AK Parti iktidarı olarak farklı dinin mabetlerini ihya edip kendilerine verdik. İnşa edip teslim ettik. Yöneticileriyle aramızdaki ilişkiler de çok farklı konumda. Mardin'de artık trafiğin yer altına alındığı imkanlar oluştu. Geçmişte neden yoktu? Devletten aldıkları parayı Kandil'e gönderiyorlardı. Şimdi karşı tarafın bir adayı var, teröre bulaşmış bir kişi. Biz kararlıyız. 3-5 sene bekleyemeyiz. GBT'leri (Emniyetin genel bilgi tarama sistemi) hazır tutuyoruz sonuca göre adımlarımızı atacağız.

"KONSTANTİNAPOL'Ü HAZMEDEMEDİLER"

Dijital yolculuğun içinde gençlik var. Sizler öncü olmaya aday konumdasınız. Çanakkale'yi bilirsek kurtuluş mücadelemizin ne olduğunu anlarız. Çanakkale Boğazı başta olmak üzere burası geçilirse girilecek olan yer İstanbul'du. İstanbul öyle bir hedef ki... Konstantinapol olayını hazmedemeyişlerinin neden o. Ecdadımız buna imkan vermedi. İstanbul olayını unutmuyorlar, hazmedemiyorlar. Bu nedenle orada 51 Müslüman'ı ibadet esnasında şehit ettiler. Buna Batı tepki gösterdi mi? 51 Müslüman camide ibadet esnasında şehit ediliyor. Şunu iyi bilmemiz lazım, dünyada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yapmamız gereken çok şey var.

SAVUNMA SANAYİİNDE ÜÇÜNCÜ FAZ

Sanatta, kültürde, ilimde, irfanda, teknolojide çok ileri noktaya gelmemiz lazım. İleri teknolojiyi yapamasaydık savunma sanayinde yüzde 20'yi yapabiliyorduk. Şimdi yüzde 70'e dayandık. O zamanlar ihracat yokken. Şimdi savunma sanayimiz yıllık 2.5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Buraya geldik. İnsansız hava aracı almak için oğul Bush'a söylemiştim. Durdu durdu 48 saatte istihbaratla bu işi başlatalım. İstihbarat da önemli ama İHA verin ki terör örgütlerinin bulunduğu koordinatları tespit edip vuralım. Bunu çalışalım dedi. Kongreden izin çıkmadı dediler. İsrail'den almışlardı bizden öncekiler. İsrail arıza yaptığında tamiratını yapmaz, parçasını vermez. Ne zaman biz İHA ürettik, hele hele SİHA ürettik, rahatladık. Terörle mücadelemiz farklı olmaya başladı. Şimdi üçüncü faza geçiyoruz, İHA'nın önemli bir boyutta olanını üretiyoruz. O üretildikten sonra bu işi çok daha güçlü yapacağız. iki tarafta 1.5'ar ton bombalar olacak.

YERLİ OTOMOBİL ÇALIŞMALARI

Türkiye'de üretilen birçok ürünün yüzde 85'i yerli ama nirengi noktası ithal. Gelin bunu Türkiye'de yapalım. Tüm mesele bir ülkenin evlatlarının yerlilik ve millilik meselesidir. Şöyle biraz gevşeme var, inşallah şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. Türkiye'nin bu sektördeki 5 önemli firması imzaları attı. İmzayı attınız, başlayın bakalım. Ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız. Bundan sonra süreç böyle.

"GOOGLE AMCAYA SORSA ÖĞRENECEK"

Akıllı şehirlerle ilgili adaylarımız projelerini açıkladılar. Bakanlıklarımızın bu alanda attıkları adımlar var. Geçmiş şehircilik anlayışı geride kaldı. Millet kıraathanesi dedim CHP kumarhane anladı. Adam kıraathane nedir bilmiyor. Google amcaya sorsa 'kıraathane nedir' diye oradan görecek. Şu anda bugün Batı'nın birçok ülkesinde olmayan havalimanımız var. İstanbul'da şu anki havalimanının olduğu yeri millet bahçesine çeviriyoruz. İş adamları için bir bölümü ayıracağız, onları yine uçaklarıyla oraya insin diye.

İHA'da bizde bir şey yoktu. Şimdi geçtik bunları. Şimdi araçlarımız arıza yaparsa parça ne zaman gelir düşüncemiz yok. Anında gerekli müdahaleyi yapabiliyoruz. 1-2 değil, yeterli sayıda İHA'mız mevcut.

ANKAPARK'A ÜCRETSİZ GİRİŞ 23 NİSAN'A UZATILIYOR

Ankapark'ı (Wonderland Eurasia) bugüne kadar 2 milyon 600 bin kişi ziyaret etti. (Ankara adayı Mehmet Özhaseki'ye) İşletmecileriyle konuşsanız da Ankapark'ı 31 Mart akşamına kadar değil de bir meclis kararı almak üzere 23 Nisan akşamına kadar açık tutsanız. Bu fırsatı tüm gençliğimize verirsek hayır dualarını alırız. Bunun yapımına mimar mühendisler odası karşı çıktı. CHP'nin adayı olan zat da karşı çıktı. Nerede hayırlı bir iş yapıyorsanız hemen karşısına çıkıp 'istemezük.' İnşallah yakın bir zamanda Cumhurbaşkanlığ Kütüphanemizi bitiyoruz. 5 milyon cilt kitap olacak. 24 saat kütüphanemiz açık olacak. Burada da ikramlarımız olacak.

"BU ADAMLAR ŞİRAZESİNDEN ÇIKMIŞ"

HDP, PKK'nın siyaset kanalıdır. Zaman zaman siyaset kanadı olmayı dahi hazmedemeyip çıkıyor kadın diyor ki sırtımızı YPG'ye PYD'ye dayadık diyor. Bunlar akıllı bir siyasetçi olsa sırtını oraya dayasan bile söyleme. Demirtaş, biz bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceğiz diyor. Bu adamlar şirazesinden çıkmış. Bunlara oy veren kardeşlerimizi uyarmamız lazım. Bir tanesi çıkıyor, Kürdistan'ad oylar HDP'ye Batı'da da AK Parti ile MHP'ye oy yok diyor. Ülkemde Kürdistan diye bri bölge var mı? Kürdistan'ı çok seviyorsan beraberindekileri al defol Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesinde yaşa. Ankara, İstanbul, İzmir'de neden aday göstermediler. İttifak yaptıkları siyasi partileri zayıf düşürmemek için yaptılar. Bizim Cumhur İttifakı olarak her şeyimiz açık. MHP ile kurduğumuz ittifakın pazara kadar değil mezara kadar devamını sağlayacağız.

"BUNLARLA BİZİMKİ BENZER DEĞİLDİ"

Çözüm sürecini Dolmabahçe'deki çalışma ofisime kanaat önderlerini davet etmek suretiyle yaptık. Ama bunlar orada alınan kararlara sadık kalmadılar. Aldığımız kararların aksine hareket ettiler. Zaten bitti. Şu andaki zillet ittifakı, benim ifademle illet ittifakı, bunlarla bizimki birbirine benzer bir şey değildi. Bundan sonra aramızda böyle bir ittifakı kurmak, zaten direk onlarla oluşan bir şey değildi. Kanaat önderleriyle yapmıştık.

ÜNİVERSİTELERE BASKETBOL ÇAĞRISI

Yurtdışındaki hocalarımız artık Türkiye'ye dönmeye başladı. Gerekirse mali destek ve vereceğiz. Gençlerimiz genelde burs istiyor. ben diyorum ki kredi de isteyin. Krediye faiz yok, sigortalı bir işe girmeden ödeme de yok. Taksitlere gelince öyle sıkıntıya düşürücü miktarda değil. Eskiden harç vardı, biz kaldırdık. Gençliğin yanındayız. Spor tesisleri için yoğun çalışma yapıyoruz. Yeni projemiz özellikle basketbolda üniversitelerimiz kendileri bu işe ağırlıklarını koysunlar.

"TÜRK LİRASI BİRİKTİRİN, ÇOK İSABETLİ OLUR"

Bütün bunlar Batı'nın, başta ABD, Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır. Türk Lirası biriktirin, çok isabetli olur. Son olarak döviz, faiz, kur bununla ilgili operasyon ters tepti. Şimdi Türk Lirası bulamıyorlar. Ödeme yapma konusunda. Türk Lirası prim yaparken dolar ciddi manada düşmeye başladı. Biz bir defa kendimize güveniyoruz. Ekonomide iyi bir konumdayız. Uluslararası bu oyunu oynayan bankalar, seçim zamanı rapor yayınlamayacağız demeye başladılar. Bundan önce yaptınız tutmadı. Bunların hepsi şu anda Türkiye seçime giderken bir siyasi dayatmadır. Bu genel değil yerel seçim. Burada Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayamazsınız. Enflasyonda düşüş hafif de olsa başladı. Faizi aşağı düşürdükçe, enflasyon da düşecektir. Olay patates, domates, patlıcan değil. Burada asıl sıkıntı faiz konusudur. Ben ekonomistim, asıl mesele faizdir. Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart.

"KÜÇÜK MARKETLERLE ADIM ATARIZ"

31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi girdi, girmediği takdirde gerekirse biz tanzim satışlar noktasında adımımızı atacağız. Bunu da Esnaf Sanatkarlar Birliği ile oturup konuşacağız. Onların hitap ettiği küçük marketler var. Zincir marketlerden öte küçük marketlerle bu adımı atarız. Onun için bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu devlet hepimizin, bu millet hepimizin. Sürümden kazanalım, fahiş fiyatlarla milleti sömürmeyelim. Yeni çıkaracağımız Hal Yasası'yla da pazarlarda farklı bir adımı da atmış olacağız.

Belediye başkanlığım zamanında bu uygulamayı (65 yaşa ücretsiz toplu taşıma) yaptık. 65 yaşındaki amcam veya teyzemiz gece otobüse biner mi? Heralde gündüz saatlerinde gider. O zaman arkadaşlarıma dedim, bunlara özel bir paso versek. Gündüz saatlerinde ziyaret edecekleri yere gitseler hayır dualarını almamızı sağlamaz mı? Sonra bu adımı attık. Bunlara katılmayan CHP'li belediyeler oldu. Burs olayına girdiğim zaman CHP bunu AYM'ye taşıdı.

"HİZMETE BAKMAYIP İDEOLOJİK OY VERENLER VAR"

Diyarbakır'ın öncesini bilen biriyim. Kayyum arkadaşlarımıza çok teşekür ediyorum. Şimdiki adayımız da kayyum olan arkadaşımız. Yapılan yatırımlar, binalar... TOKİ'nin yaptığı binalar 17-18 bini buldu. Suriçi yeniden ele alındı. Daha yapılacak çok işler var. Derdimiz sadece Diyarbakır değil, Şırnak'a da böyle yaptık. Türkiye bu değişim dönüşümü yaşarken bunun farkında olmayanlar var. Oyunu verirken hizmete bakmayıp ideolojik yaklaşımda olanlar var. Bana hizmet getirmiyor, yakıyor, yıkıyor ben ona nasıl destek veririm. 13-14-15 yaşındaki kızlar Kandil'e kaçırıldı. Onları orada taciz ettiler. Biz evlatlarınızın sahibi olmaya gayret ediyoruz.

"İŞSİZLİK TEK HANEYE İNECEK"

Yazla birlikte kesinlikle işsizlikteki durum olumlu yönde değişecektir. Ben inanıyorum tek haneliye de kesinlikle inecektir.



"GEREKİYORSA CEZA DAVASI AÇACAĞIM"

Diğer partilere oy vereceklere terörist diyecek kadar vicdansız değilim. Sözde İYİ Parti'nin başındaki kadın benim terörist vatandaşlarım diyor. Bununla ilgili Türkiye hukuk devleti, ben de kendisine 250 bin liralık manevi tazminat davası açtım. Sadece bununla bırakmayacağım. Cezai bir süreci gerektiriyorsa ceza davası da açacağım. bay Kemal ne dedi? Man Adalarını o ana kadar bilmezdim, sayesinde öğrendim. Man Adası iddiasıyla ilgili tazminat davasından gelecek 2,5 milyon lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım.

Ankaragücü, Ankara'nın Süper Lig'deki tek takımı. Toparlandıktan sonra düşme hattından kurtuldu. Temennim, Ankara'yı Süper Lig'de temsil eden bir takımın olmasıdır. Ankara'ya 55 bin kişilik bir stadyum düşünüyoruz. Eskişehir'in de eski günlerine dönmesi lazım ama bu yerel yönetimle zor.

Dünyada şu anda üzerinde en çok durmamız gereken ileri teknoloji dediğimiz, inavasyon bunlardan biri. Bizim bilişim teknolojisinde çok daha iyi bir noktaya gelmemiz lazım. Yazılım önem arz ediyor. Güzel bir çalışma her alanda özel sektör de yapıyor, biz de yapıyoruz. Bizim ihracattaki en önemli kalemlerimizden biri otomobildir.

"BATI ATATÜRK'E DE DİKTATÖR DEDİ"

Batı medyasının Gazi Mustafa Kemal ile ilgili tespitlerini izledim. Doğrusu o ana kadar o kadar detayını bilmiyordum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şimdi bana söylediklerini söylüyorlar. Ona da diktatör dediler. Şimdi bana diyorlar. Hazmedemiyorlar. Türkiye bu kadar kısa zamanda nasıl toparlanır, ayağa kalkar. Bunlar bunları çıldırtıyor. Biz bunları yapar durumda olmasaydık Afrin operasyonunu yapamazdık. Bunlar elimizde olunca bunları yapar duruma geldik. Artık Türkiye masada oturup konuşulan bir ülke. Buraya nasıl geldi Türkiye? Onları bu rahatsız ediyor. Şimdi yerel seçim, pazartesiden sonra önümüzdeki 4.5 yıl önümüze bakacağız. Yatırımcılar da bizden haber bekliyor. Yatırımcı önünü görmek ister. Para civa gibidir. Civa kendisine uygun hangi kutbu bulursa ona doğru hareket eder.

Türkiye'de ekonomi politikalarını yerel yöneticiler mi belirleyecek? Ekonomi politikaların belirleyecek olan kabinedir. Yerel yöneticlerin bazılarının borç karneleri zengin, bakalım nasıl halledecekler? Devlette yönetim anlayışında insan yönetimi, bilgi yönetimi, finans yönetimi çok önemlidir.

Seçim kampanyası nedeniyle sporumu yapamıyor, önümüzdeki dönemde başlayacağım. Gıdamıza dikkat ediyoruz. Hanımefendi ciddi manada sıkıştırır, her şeyi yememize müsaade etmez. Kendisi aynı zamanda alternatif tıpçıdır. Sizler de sporu ihmal etmeyin. Sporu yapmanızda büyük fayda var diye düşünüyorum.

"TRUMP ALİ KIRAN BAŞ KESEN"

Golan 1967 anlaşmalarıyla BM tarafından Suriye'ye ait olduğu tescil edilmiş topraklardır. İsrail ile alakası yok. Trump ali kıran baş kesen. Yaptım oldu diyor. Senin yapıp etmenle olmuyor. Macron ile görüştüm senin gibi düşünüyorum dedi. Trump'a da bunu söyleyeceğim dedi. Putin açıklamasını yaptı. Trump'ın attığı bu adımın BM ve Güvenlik Konseyi'nden onay alması mümkün değil. Biz İİT'ye de taşıyacağız. Körfez'deki Müslüman ülkeler kararlı bir duruş sergilemiyor. İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak seçim için Trump Netanyahu'ya destek veriyor. Netanyahu yolsuzluklara karışmış bir adam. Netanyahu'ya destek verirsem onu kurtarırım diyor. Kurtarsan ne olur kurtarmasan ne olur? Yalnız da kalsak bu işlerin üzerine biz gideceğiz. Biz burada Sisi'nin ne dediğine mi bakacağız? Biz Türk milleti olarak kendi kararlılığımızı ortaya koyup yolumuza devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'sürpriz bir programa katılacağını belirtmiş ve "Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım" ifadelerini kullanmıştı.