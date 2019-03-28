Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "sürpriz bir programa" katılacağı bildirmişti.

Erdoğan'ın "Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım" ifadeleriyle duyurduğu program başladı.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın programı gençlerin sorularını yanıtlıyor

"İkinci gençlerle buluşma toplantımı sizlerle yapıyorum. Yoğun bir maraton; tam böyle finale geldiğimiz anda sizlerle başkentimizin bu güzel yerinde Atakule'de bir taraftan hem Ankara'yı izleyerek hem de karşılıklı moderatörlüğümde böyle bir toplantıyı yapmak benim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Ben sizlerden sorular alacağım, cevaplandırmaya çalışacağım.

Bu beka sorununun öne çıktığı bir seçim. Kandil'den yönetilen bir süreci takip ediyoruz. Mehmetçiğimiz, polisimiz ciddi bir mücadele veriyor. İyi bir netice aldığımızı düşünüyorum.

"GBT'LERİ HAZIR SONUCA GÖRE ADIM ATACAĞIZ"

Yatırımların olmamasının nedeni terör. Mardin bir medeniyetler şehri. 3 dinin bir arada olduğu yer. Biz AK Parti iktidarı olarak farklı dinin mabetlerini ihya edip kendilerine verdik. İnşa edip teslim ettik. Yöneticileriyle aramızdaki ilişkiler de çok farklı konumda. Mardin'de artık trafiğin yer altına alındığı imkanlar oluştu. Geçmişte neden yoktu? Devletten aldıkları parayı Kandil'e gönderiyorlardı. Şimdi karşı tarafın bir adayı var, teröre bulaşmış bir kişi. Biz kararlıyız. 3-5 sene bekleyemeyiz. GBT'leri (Emniyetin genel bilgi tarama sistemi) hazır tutuyoruz sonuca göre adımlarımızı atacağız.

"KONSTANTİNAPOL'Ü HAZMEDEMEDİLER"

Dijital yolculuğun içinde gençlik var. Sizler öncü olmaya aday konumdasınız. Çanakkale'yi bilirsek kurtuluş mücadelemizin ne olduğunu anlarız. Çanakkale Boğazı başta olmak üzere burası geçilirse girilecek olan yer İstanbul'du. İstanbul öyle bir hedef ki... Konstantinapol olayını hazmedemeyişlerinin neden o. Ecdadımız buna imkan vermedi. İstanbul olayını unutmuyorlar, hazmedemiyorlar. Bu nedenle orada 51 Müslüman'ı ibadet esnasında şehit ettiler. Buna batı tepki gösterdi mi? 51 Müslüman camide ibadet esnasında şehit ediliyor. Şunu iyi bilmemiz lazım, dünyada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yapmamız gereken çok şey var.

SAVUNMA SANAYİİNDE ÜÇÜNCÜ FAZ

Sanatta, kültürde, ilimde, irfanda, teknolojide çok ileri noktaya gelmemiz lazım. İleri teknolojiyi yapamasaydık savunma sanayinde yüzde 20'yi yapabiliyorduk. Şimdi yüzde 70'e dayandık. O zamanlar ihracat yokkken. Şimdi savunma sanayimiz yıllık 2.5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Buraya geldik. İnsansız hava aracı almak için oğul Bush'a söylemiştim. Durdu durdu 48 saatte istihbaratla bu işi başlatalım. İstihbarat da önemli ama İHA verin ki terör örgütlerinin bulunduğu koordinatları tespit edip vuralım. Bunu çalışalım dedi. Kongreden izin çıkmadı dediler. İsrail'den almışlardı bizden öncekiler. İsrail arıza yaptığında tamiratını yapmaz, parçasını vermez. Ne zaman biz İHA ürettik, hele hele SİHA ürettik, rahatladık. Terörle mücadelemiz farklı olmaya başladı. Şimdi üçüncü faza geçiyoruz, İHA'nın önemli bir boyutta olanını üretiyoruz. O üretildikten sonra bu işi çok daha güçlü yapacağız. iki tarafta 1.5'ar ton bombalar olacak.

YERLİ OTOMOBİL ÇALIŞMALARI

Türkiye'de üretilen birçok ürünün yüzde 85'i yerli ama nirengi noktası ithal. Gelin bunu Türkiye'de yapalım. Tüm mesele bir ülkenin evlatlarının yerlilik ve millilik meselesidir. Şöyle biraz gevşeme var, inşallah şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. Türkiye'nin bu sektördeki 5 önemli firması imzaları attı. İmzayı attınız, başlayın bakalım. Ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız. Bundan sonra süreç böyle.

"GOOGLE AMCAYA SORSA ÖĞRENECEK"

Akıllı şehirlerle ilgili adaylarımız projelerini açıkladılar. Bakanlıklarımızın bu alanda attıkları adımlar var. Geçmiş şehircilik anlayışı geride kaldı. Millet kıraathanesi dedim CHP kumarhane anladı. Adam kıraathane nedir bilmiyor. Google amcaya sorsa 'kıraathane nedir' diye oradan görecek. Şu anda bugün batının birçok ülkesinde olmayan havalimanımız var. İstanbul'da şu anki havalimanının olduğu yeri millet bahçesine çeviriyoruz. İş adamları için bir bölümü ayıracağız, onları yine uçaklarıyla oraya insin diye.

İHA'da bizde bir şey yoktu. Şimdi geçtik bunları. Şimdi araçlarımız arıza yaparsa parça ne zaman gelir düşüncemiz yok. Anında gerekli müdahaleyi yapabiliyoruz. 1-2 değil, yeterli sayıda İHA'mız mevcut.

ANKAPARK'A ÜCRETSİZ GİRİŞ 23 NİSAN'A UZATILIYOR

Ankapark'ı (Wonderland Eurasia) bugüne kadar 2 milyon 600 bin kişi ziyaret etti. (Ankara adayı Mehmet Özhaseki'ye) İşletmecileriyle konuşsanız da Ankapark'ı 31 Mart akşamına kadar değil de bir meclis kararı almak üzere 23 Nisan akşamına kadar açık tutsanız. Bu fırsatı tüm gençliğimize verirsek hayır dualarını alırız. Bunun yapımına mimar mühendisler odası karşı çıktı. CHP'nin adayı olan zat da karşı çıktı. Nerede hayırlı bir iş yapıyorsanız hemen karşısına çıkıp 'istemezük.' İnşallah yakın bir zamanda Cumhurbaşkanlığ Kütüphanemizi bitiyoruz. 5 milyon cilt kitap olacak. 24 saat kütüphanemiz açık olacak. Burada da ikramlarımız olacak.

"BU ADAMLAR ŞİRAZESİNDEN ÇIKMIŞ"

HDP, PKK'nın siyaset kanalıdır. Zaman zaman siyaset kanadı olmayı dahi hazmedemeyip çıkıyor kadın diyor ki sırtımızı YPG'ye PYD'ye dayadık diyor. Bunlar akıllı bir siyasetçi olsa sırtını oraya dayasan bile söyleme. Demirtaş, biz bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceğiz diyor. Bu adamlar şirazesinden çıkmış. Bunlara oy veren kardeşlerimizi uyarmamız lazım. Bir tanesi çıkıyor, Kürdistan'ad oylar HDP'ye batıda da AK Parti ile MHP'ye oy yok diyor. Ülkemde Kürdistan diye bri bölge var mı? Kürdistan'ı çok seviyorsan beraberindekileri al defol Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesinde yaşa. Ankara, İstanbul, İzmir'de neden aday göstermediler. İttifak yaptıkları siyasi partileri zayıf düşürmemek için yaptılar. Bizim Cumhur İttifakı olarak her şeyimiz açık. MHP ile kurduğumuz ittifakın pazara kadar değil mezara kadar devamını sağlayacağız.

Çözüm sürecini Dolmabahçe'deki çalışma ofisime kanaat önderlerini davet etmek suretiyle yaptık. Bunları Güneydoğu'da çalışmalara gönderdik. Ama bunlar orada alınan kararlara sadık kalmadılar. Aldığımız kararların aksine hareket ettiler. Şu andaki malum zillet ittifakı, benim ifademle illet ittifakı bunlarla bizimki birbirine benzer değil. Bundan sonra aramızda böyle bir ittifakı kurmak, zaten direk onlarla oluşan bir şey değildi. Kanaat önderleriyle yapmıştık."



