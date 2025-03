Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soygun çarkını bozduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Meclis’teki grup toplantısında bir konuşma gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:



"AK Parti ailesi olarak teşkilatıyla, belediyesiyle, milletvekilleriyle, genel merkeziyle, kabinesiyle tam kadro sahadayız. Bu muazzam ruh şölenine gölge düşürmeye çalışanlara aldırmadan, 81 vilayetimizin her karışında bir ay boyunca bir gönüle daha girmek için koşturan tüm yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

"ASLOLAN MİLLETİMİZE HİZMET"

Geçtiğimiz günlerde önceki dönem milletvekillerimizle yaptığımız iftarda da ifade ettiğim gibi, AK Parti’de eski diye bir kavrama yer yoktur. Partimizin temsilcisi olduğu davaya inancını muhafaza eden herkes, ebedi AK Partilidir. Görevler, ünvanlar gelip geçicidir. Aslolan ülkemize, milletimize hizmet etmektir.

"KUYRUK ACILARI DİNMEDİ"

Bize yönelik husumetlerin bir kısmı, çeşitli maskeler altında ülkeyi sömürenlerin soygun çarkını bozmamızdan kaynaklanıyordu. 23 yıl boyunca en büyük nefreti bunlardan gördük. Kimi zaman Gazi Mustafa Kemal’i, kimi zaman batıyı, kimi zaman da milletimizin çeşitli kesimlerinin inanç ve köken hassasiyetlerini istismar eden bu yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi.

"HER TÜRLÜ SABOTAJIN HESABI YARGI ÖNÜNDE SORULACAK"



Türk ekonomisinin batırılması için çalışmak dahil, beşinci kol faaliyetlerinin yürütülmesinin gerisindeki sebeplerden biri kendi çıkarını her şeyin önünde tutan köksüzlerin sayıca fazla olmasıdır. Türkiye ekonomisine, milletin huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır. Kuzu postuna bürünmüş sırtlanları, fitnecileri, kuşağındaki hançeri sırtımıza saplamak için yanımızda dolaşan riyakarları çok ama çok iyi biliyoruz.