Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Muş 'ta Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda “955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı”nda konuştu.

"Malazgirt ile bize bu vatanın kapılarını açan ecdadı yad ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz Malazgirt'te ebedi yurt kıldığımız bu cennet vatanı 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş istiklaline aşık bir milletiz.” dedi.

"SÖZ KONUSU VATANIMIZ OLDUĞUNDA KİMSEYE BOYUN EĞMEYİZ"

Erdoğan “Gerektiğinde her şeyden sarfınazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Bundan sonra da başımız dik alnımız ak bir şekilde çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK”

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan şöyle konuştu:

“Gövdemizi taşın altına koyduk. Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü ve bir olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur.

"BÖLGEMİZDE TARİH YENİDEN YAZILIYOR"

Dost düşman şunu herkes bilsin ve anlasın bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Tahriklerle tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz birilerinin tahrikleriyle farklı yollara girmeyiz.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ NE DURUMDA?

Terörsüz Türkiye sürecinde önceki gün kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, ilk toplantısını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilen toplantıya; Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve MGK Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı.

DÖRT ALT KOMİSYON OLUŞTURULDU

Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda, dört alt komisyon oluşturuldu. Toplantı sonrası yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirilen ilk Kurul toplantısı kapsamında; Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonunun oluşturulması karara bağlanmıştır."

Oluşturulan alt komisyonların, silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışması bekleniyor. Silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceği takip edilecek.

Adli işlemler için oluşturulan alt komisyona, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vermesi bekleniyor. Bu yapının, teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını, hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor.

Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye’ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci için de bir komisyon oluşturuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu komisyonda görevlendirilmesi planlanıyor.

Takip, koordinasyon ve uygulama kurulunun ilk toplantısının ardından yapılan açıklamada idari mekanizmaların hızla harekete geçirildiği de kaydedildi.

Açıklamada “Devletimiz, tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir.” ifadesine yer verildi.